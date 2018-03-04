به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی امیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هفته نکوداشت بوشهر، آیین بزرگداشت اولین مدیرکل آموزش و پرورش استان بعد از انقلاب در شهر بوشهر برگزار می شود.

امیری با اشاره به شخصیت مدیریتی و نبوی و تاثیر مستقیم وی به عنوان اولین مدیرکل آموزش و پرورش استان در بعد از انقلاب افزود: روحیه خاص، اخلاق مداری و پیگیری های این چهره ملی، این نیاز حس می‌شد که افکار و ایده‌های این شخصیت در بین عموم شناخته شود.

وی با اشاره به حضور نبوی در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم در دوره های اول تا سوم مجلس تصریح کرد: این چهره مردمی بدون هیچ چشم داشتی کمر همت به حل مشکلات استان و شهرستان بوشهر بسته بود و به عنوان قدردانی از این چهره این آیین برگزار می شود.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: آیین بزرگداشت سید محمدحسن نبوی به همت این اداره کل و بنیاد ایران شناسی (شعبه بوشهر) و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بوشهر در هفته نکوداشت بوشهر برگزار می شود.

آیین بزرگداشت سید محمدحسن نبوی ۱۴ اسفند ماه در مجتمع فرهنگی نهم دی شهر بوشهر برگزار می شود.