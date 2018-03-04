خدمات دهی ۲۲ پایگاه هلال احمر در خراسان جنوبی به مسافران نوروزی

جواد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در گذشته تنها ۱۶ پایگاه دائم مجوز دار در استان داشته ایم که خوشبختانه امسال پیشرفت های خوبی در این زمینه کسب کرده ایم.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در تعطیلات نوروزی امسال ۲۲ پایگاه در خدمت مسافران گذاشته است، افزود: از مجموع پایگاه ها هشت پایگاه موقت و ۱۴ پایگاه به صورت دائمی به مردم خدمات ارائه می دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته پنج تیم سیار در سطح استان فعال بودند که امسال به صورت تیم موقت فعالیت خواهند داشت، گفت: پنج تیم موقت دیگر به تیم های استان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه مجموع نیروی انسانی جمعیت هلال احمر استان در تعطیلات نوروزی دو هزار و ۶۴۰ نفر روز خواهد بود، عنوان کرد: طی چهار سال گذشته تمامی پرسنلی که در جمعیت هلال احمر استان فعالیت دارند آموزش ها لازم را گذرانده و متخصص هستند.

خامسان با اشاره به اینکه امسال ۲۵ دستگاه آمبولانس نیز به خودروهای استان اضافه شده است، بیان کرد: تمامی پایگاه های سطح استان حداقل یک خودروی نجات را در اختیار خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ۱۸ خودروی پشتیبانی کمک دار نیز در این ایام آماده باش خواهند بود تا در صورت نیاز از ظرفیت آن ها استفاده شود، اظهار داشت: امسال در مدت زمان اجرای طرح نوروزی خدمات امداد هوایی مستقر خواهد بود و این در صورتی است که سال گذشته این خدمات تنها پنج روز ارائه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۴۵ نیروی کادر و داوطلب در ایام طرح نوروزی به صورت شیفتی جهت پاسخگویی به سامانه ارتباطی هلال احمر فعالیت خواهند داشت، افزود: طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی نیز توسط جمعیت جوانان هلال احمر استان برگزار خواهد شد.