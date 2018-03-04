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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبرداد:

کشف ۱۰ هزار لیتر سوخت از محل دپو در همدان

کشف ۱۰ هزار لیتر سوخت از محل دپو در همدان

همدان - رئیس پلیس آگاهی استان همدان از کشف ۱۰هزار لیتر سوخت از محل دپو خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با عوامل توزیع خارج از شبکه فرآورده های نفتی و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان سوخت در مرغداری متروکه ای واقع در اتوبان همدان ساوه اقدام به دپو و نگهداری فرآورده نفتی به صورت غیر مجاز و غیر قانونی می کنند، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی، به همراهی حراست و نماینده شرکت نفت همدان به مرغداری مراجعه و مشاهده کردند یک عدد تانکر به صورت جاسازی در زیر زمین کنار یکی از سوله های مرغداری وجود دارد و مقادیری فرآورده نفتی نیز در داخل آن موجود است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان افزود: در راستای هماهنگی های صورت گرفته با نمایندگان شرکت نفت حاضر در محل، فرآورده نفتی موجود که به مقدار تقریبی ۱۰ هزار لیتر از نوع نفت گاز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون تومان بود تخلیه و برای اقدامات بعدی و قانونی به انبار شرکت نفت ارسال شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: حین تخلیه سوختها، فردی به هویت معلوم به محل مراجعه و اعلام داشت نگهبان این مرغداری است و این سوخت ها متعلق به مرغداری است که در این راستا پرونده ای تشکیل و در حال رسیدگی در تعزیرات حکومتی همدان است.

کد مطلب 4242944

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