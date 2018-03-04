به گزارش خبرنگار مهر، لایحه افزایش بهای خدمات به اتباع خارجی، لایحه افزایش جرائم مندرج در آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان، لایحه پیشنهاد تشویق پرسنل دارای سابقه کار جهت بازنشسته کردن آنها و تعیین بهای ۵۰ هزار تومانی برای زورخانه‌ها از جمله لوایحی بود که در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد.

در جلسه علنی امروز شورای شهر بهای ارائه خدمات به اتباع خارجی در سال آینده افزایش یافت.

لایحه پیشنهاد تعیین بهای خدمات مورد ارائه شهرداری به اتباع افغانی و سایر اتباع خارجی مجاز در سال ۹۷، صبح امروز مورد بررسی قرار گرفت. در این لایحه بهای خدمات مورد ارائه شهرداری برای یک نفر دو میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، برای خانواده دو نفره دو میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، خانواده سه نفره، دو میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، خانواده چهار نفره، دو میلیارد و ۹۰۰ هزار ریال، خانواده پنج نفره، سه میلیون ریال و شش نفره به بالا، سه میلیون و یکصد هزار ریال پیشنهاد شده است.

در نهایت این لایحه با هشت رأی موافق و سه رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

در ادامه نیز لایحه افزایش جرائم مندرج در آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مفاده تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شد و با توجه به تاکید بر بازدارندگی از تخلفات ساخت و ساز و نظر موافق کمیسیون تلفیق شورا، اعمال ضریب سه برابری برای ساختمان‌هایی که از سال ۹۷ احداث شده و مرتکب تخلف می‌شوند، در نظر گرفته شد.

شورا، این لایحه را نیز با ۱۲ رأی موافق به تصویب رساند، البته ساختمان هایی که قبل از این تاریخ احداث شده‌اند، مشمول مقررات زمان تخلف خواهند شد.

ارائه لایحه پیشنهاد تشویق پرسنل دارای سابقه کار جهت بازنشسته کردن آنها

اعضای شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه با لایحه تشویق پرسنل اداری دارای سابقه کار شهرداری اصفهان به بازنشستگی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ موافقت کردند.

لایحه «پیشنهاد تشویق پرسنل دارای سابقه کار جهت بازنشسته کردن آنها» در راستای برقراری عدالت در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان، کاهش هزینه‌های جاری از طریق تعدیل پرسنل دارای سابقه کار بالا و ایجاد تغییرات در جهت چابک سازی سیستم اداری، از سوی شهرداری اصفهان ارائه شده است.

هزینه استفاده از زورخانه ها ۵۰ هزار تومان شد

با تصویب اعضای شورای شهر، بهای استفاده از زورخانه‌های شهر اصفهان با نرخ ۵۰ هزار تومان تعیین شد.

با توجه به اینکه پیش از این برای زورخانه‌ها تعرفه مشخصی تعیین نشده بود، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) شورای شهر بهای استفاده از این مکان‌ها، ۵۰ هزار تومان تعیین شد و واگذاری زورخانه‌ها به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس این لایحه شهرداری اصفهان باید ساز و کارهای لازم برای واگذاری این مراکز را با هماهنگی پیشکسوتان و فعالان این حوزه استخراج و طی لایحه مستقلی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

پیشنهاد تعرفه‌های مرتبط با زورخانه‌های شهر اصفهان با ۱۰ رأی موافق و سه رأی مخالف مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت.