به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی، ظهر امروز در دومین روز از سفر خود به جنوب استان که به‌ منظور بازدید از پروژه‌های عمرانی انجام شده است، از طرح احداث یک کارخانه سیمان در چابهار بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.

استاندار سیستان و بلوچستان در جمع مسئولان شهرستان چابهار بیان کرد: استان ظرفیت‌های بالقوه زیادی در بخش‌های مختلف دارد که باید با برنامه ریزی مناسب و مشارکت همه بخش‌ها برای رسیدن به توسعه متوازن آن، هم در داخل استان و هم در کشور تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه عزم و اراده نظام و دولت بر رشد و توسعه استان است، خاطر نشان کرد: در این زمینه نقش مردم نیز بسیار مهم و حیاتی است.

محبی با بیان اینکه فقر مذموم‌ترین ویژگی یک جامعه است، اظهار کرد: بهره‌وری حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر سیستان و بلوچستان، نیازمند مشارکت خود مردم است و بدون وارد شدن آنان نمی‌توان به توسعه همه جانبه رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه این کارخانه سیمان در نزدیکی معادن مواد اولیه مورد نیاز احداث شده است، تصریح کرد: این موضوع از مزایای این کارخانه است که موجب پایین آمدن هزینه ها می شود.