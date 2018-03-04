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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

شهردار بیرجند:

تولید گل و گیاه تخصصی در شهرداری بیرجند/۵۲۰۰ اصله نهال تولید شد

تولید گل و گیاه تخصصی در شهرداری بیرجند/۵۲۰۰ اصله نهال تولید شد

بیرجند- شهردار بیرجند گفت: در حال حاضر بستر تولید گیاه و گل به صورت تخصصی و حرفه ای در سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری بیرجند فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر یکشنبه در بازدید از نهالستان و گلخانه های مکانیزه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اظهار داشت: هم اکنون با امکانات ایجاد شده ظرفیت خوبی در تولید گل در نهالستان های زیر مجموعه این سازمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این مجموعه بستر تولید گل و گیاه به صورت تخصصی و حرفه ای صورت می گیرد، بیان کرد: این امر سبب کاهش هزینه های تولید و حفظ سرمایه های داخلی می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند نیز در این بازدید از تولید ۶۱ هزار گل فصلی و نشائی در این سازمان خبر داد و گفت: همچنین در سال جاری بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ نهال درخت و درختچه توسط نهالستان های زیر مجموعه این سازمان تولید شده است.

تولید ۲.۲ میلیارد ریال گل و گیاه

مجتبی انصاری، ارزش ریالی این تولیدات را بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: تولیدان این سازمان ۵۰ درصد هزینه های خرید گل و گیاه سازمان را کاهش داده است.

به گفته وی مجموعه گلخانه های این سازمان با مساحت یک هزار و ۶۰۰ متر مربع به صورت مکانیزه و از سال ۹۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند همچنین در این بازدید از مطالعه در خصوص گونه های جدید پوششی مقاوم به کم آبی، گونه های درختچه ای مقاوم به خشکی و شوری در این مجموعه خبر داد.

کد مطلب 4242975

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