۴۵۱ خودرو حامل قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دشتستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۵۱ دستگاه انواع وسائل نقلیه حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

سرهنگ رضوی بیان کرد: ماموران پلیس دشتستان در بازرسی از وسائل نقلیه توقیف شده، انواع کالای قاچاق شامل مواد غذایی، ابزار آلات، لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی و لوازم الکترونیکی که همگی فاقد مدارک مثبت گمرکی بودن را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۴۵۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال اعلام کردند، گفت: در این ارتباط ۷۱۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضایی شدند.