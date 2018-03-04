  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

فرمانده انتظامی دشتستان:

۴۵۱ خودرو حامل قاچاق در دشتستان توقیف شد

۴۵۱ خودرو حامل قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از توقیف ۴۵۱ دستگاه انواع وسائل نقلیه سبک و سنگین و کشف ۴۵۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال کالای قاچاق در ۱۱ ماهه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دشتستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۵۱ دستگاه انواع وسائل نقلیه حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

سرهنگ رضوی بیان کرد: ماموران پلیس دشتستان در بازرسی از وسائل نقلیه توقیف شده، انواع کالای قاچاق شامل مواد غذایی، ابزار آلات، لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی و لوازم الکترونیکی که همگی فاقد مدارک مثبت گمرکی بودن را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۴۵۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال اعلام کردند، گفت: در این ارتباط ۷۱۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 4243000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها