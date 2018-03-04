وجود ۶۰ هزار خانه «خشتی و گلی» در لرستان/ منابع آبی که از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر یکشنبه در همایش دهیاران لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه دهیاران فرصت خدمت به مردم را قدر بدانند و در این راه تلاش خود را داشته باشند اظهار داشت: برای برخی از دهیاران استان کارت از سوی فرمانداری و بخشداریها صادرشده و برای مابقی دهیاران نیز طی سال آینده این کارت صادر میشود.
ذخایر برفی و آبی لرستان از دست رفت
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش جدی تغییرات اقلیمی در دنیا و همچنین کشور ایران و استان لرستان عنوان کرد: این امر زندگی را برای مردم در سالهای آینده بسیار سخت میکند و اگر مشارکت مردم را در مدیریت این معضل نداشته باشیم سالهای آینده زندگی بسیار سخت میشود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به پدیده گردوغبار، تغییرات اقلیمی، خشکی در خاورمیانه، تعرض به منابع آبی، تصاحب حق آبه رودخانهها، تغییر در نوع بارشها و ... بیان داشت: این عوامل چالشهای زیادی برای ما به وجود آورده است.
آریایی با تأکید بر اینکه در سنوات گذشته کوهها و ارتفاعات لرستان منبع ذخایر آبی زیادی بود گفت: کوههایی مانند «سفیدکوه»، «گرین»، «قالی کوه» و ... سرشار از منابع آبی، برف و رودخانهها بوده و از این منابع برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده میشد و این در حالی است که امروز دیگر این ذخیرههای برفی و یخی را ما نداریم و درجه حرارت هوا افزایش پیداکرده است.
پاییز بدون بارندگی را پشت سر گذاشتیم
وی بابیان اینکه درجه هوای ایران در ۵۰ سال گذشته چهاردهم سانتی گراد گرمتر شده است گفت: بارندگیها در ۱۰ سال گذشته در کشور ۱۱ میلیمتر کاهش پیداکرده است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به کاهش متوسط بارندگیها در کشور بیان داشت: پاییز امسال با پاییز سالهای گذشته قابلمقایسه نیست و امسال پاییز بدون بارندگی را ما پشت سر گذاشتیم.
آریایی با تأکید بر اینکه ما باید منابع آبی استان را برای جلوگیری از تنش آبی و خشکسالی سالهای آینده مدیریت کنیم تصریح کرد: همچنین باید تغییر الگوی کشت با مشارکت همگانی و کشاورزان در استان در دستور کار قرار گیرد.
وی بابیان اینکه سالانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگلها و مراتع لرستان از بین میرود تصریح کرد: این در حالی است که کار احیای این ظرفیتها در استان کند صورت میگیرد.
۶۰ هزار خانه خشتی و گلی در روستاهای لرستان
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تغییر کاربری اراضی ملی به کشاورزی، تخریب و قطع درختان جنگلها، استفاده از میلیونها لیتر آب برای کاشت محصولات آبدوست کشاورزی و ... در لرستان ادامه داد: همچنین ما در سطح استان شاهد ساختوسازهای خارج از حریم روستاها هستیم.
آریایی همچنین بر ضرورت مقاومسازی خانههای روستایی در استان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ هزار واحد نا مقاوم، خشتی و گلی در روستاهای لرستان وجود دارد که اگر زلزله بزرگی رخ دهد بهطور حتم تلفات بسیار سنگینی در استان خواهیم داشت.
