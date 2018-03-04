جشن نیکوکاری در ۱۷۸۳ پایگاه در استان قزوین برگزار می شود

به گزاش خبرنگار مهر، مجید مومنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات کمیته امداد امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد مولود انقلاب اسلامی است که با فرمان امام راحل شکل گرفت و توانست در تحقق اهداف تعیین شده در زمینه محرومیت زدایی و کاهش فقر گام های موثری بردارد.

وی افزود: رویکرد مهم و اساس کمیته امداد امام خمینی (ره) فرهنگی است و تلاش می کنیم در کنار رسیدگی به معیشت نیازمندان با اجرای طرحهای اشتغالزایی نسبت به توانمندسازی مددجویان هم اقدام کنیم.

۳۵ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

مومنی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری ۲۲ هزار و ۱۰۰ خانوار تحت پوشش این نهاد بودند بیان کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر با ۲۰ هزار و ۹۳۰ خانوار تحت پوشش این نهاد در استان هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: سرپرست ۶۳ درصد خانوارهای تحت پوشش این نهاد را بانوان تشکیل می دهند که ۸۰ درصد آن به دلیل فوت همسر، سرپرست خانوار خود شده‌اند.

وی افزود: یک هزار و ۷۰۰ یتیم زیر پوشش این نهاد در قزوین هستند که ۱۵ هزار نفر حامی این ایتام اداره آنها را برعهده دارند که میانگین پرداختی برای هر نفر ۳۲۰ هزار تومان است.

مومنی یادآورشد: در طرح محسنین که فرزندان خانواده های دارای سرپرست بیمار و یا از کار افتاده را شامل می شود پنج هزار و ۱۶۰ حامی با سرانه ماهانه ۲۲۰ هزار تومان از سه هزار و ۱۷ فرزند تحت پوشش حمایت می کنند.

وی تصریح کرد : درحال حاضر سه هزار و ۱۰۰ خانوار بیمه تامین اجتماعی شده اند و اقدام دیگر ما بازاریابی و مشاوره شغلی به افراد تحت پوشش است.

ایجاد ۳۵۷۹ فرصت شغلی برای مددجویان

مومنی گفت: در سال جاری با اختصاص ۵۱ میلیارد تومان برای سه هزار و ۵۷۹ خانوار این نهاد فرصت شغلی ایجاد شده که 6 میلیارد تومان اعتبار آن از محل صندوق امداد ولایت و مابقی توسط بانکهای عامل تامین و پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: پایدارسازی اشتغال از دیگر اهداف کمیته امداد استان است که با نظارت و بازرسی و رصد کامل و مستمرتاکنون ۱۶ هزار و ۳۰۰ مورد بازدید شده و مشورت تخصصی لازم هم به افراد داده شده است.

وی با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان از طریق صندوق های کمیته امداد، کمک‌های مردمی جمع آوری می شود گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده است.

مومنی ادامه داد: همچنین به ۴۰۰ دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: در سال جاری ۲۹۰ واحد مسکن شهری و روستایی با اختصاص ۱۴.۵ میلیارد تومان اعتبار تحویل مددجویان شده است که از این میزان ۴.۵ میلیارد تومان از سوی کمیته امداد و ۱۰ میلیارد توسط خیرین تأمین شده است.

مومنی پرداخت جهیزیه به نوعروسان را از دیگر فعالیت های این نهاد در راستای حمایت از اقشار نیازمند، عنوان کرد و گفت: در سال جاری 18 میلیارد ریال توسط خیرین برای تهیه جهیزیه ۶۶۷ نوعروس در استان پرداخت شده است.

برپائی ۱۷۸۳ پایگاه جشن نیکوکاری در قزوین

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین اظهار کرد:جشن نیکوکاری با شعار «جوانه لبخند می کاریم» از ۱۶ اسفندماه به مدت ۳ روز در قزوین برگزار می شود.

وی از استقرار یک هزار و ۷۸۳ پایگاه در نقاط مختلف استان قزوین هم خبر داد و یادآورشد: جشن نیکوکاری با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج، شورای اصناف، شهرداری و کمیته امداد برپا می شود.

مومنی تصریح کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل کمک های مردمی جمع آوری شد و امسال پیش بینی می شود این مبلغ به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.