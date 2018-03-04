نادیده گرفتن اهمیت صنایع تبدیلی مهاجرت را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس شورای اسلامی استان تهران با حضور در شورای اسلامی شهرستان ورامین گفت: اگر زودتر از این صنایع تبدیلی در اولویت روستاها قرار گرفته بود، امروزه کمتر به مهاجرت معکوس فکر می کردیم.

الهام فخاری با اشاره به اینکه در یکی از پربرکت و پرجمعیت ترین بخش های کشور گردهم آمدیم، افزود: انشاالله مسائل و مشکلات با راهنمایی شورای اسلامی شهر ورامین گام به گام حل شود.

فخاری گفت: سفره و زندگی روستایی ها باید پربار باشد. روستائی ها کم توقع ترین مردم کشورند آنها در تمام دوره های تاریخ ایران با شیوه زندگی سالم همیشه خودگردان و توانمند زندگی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیتی (به ویژه جمعیت جوان) برای هر کشوری فرصت است، تاکید کرد: باید از این فرصت برای توسعه روستایی استفاده کرد زیرا به اشتغال پایدار و بهبود وضعیت سکونتگاه های روستایی کمک خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی استان تهران با اشاره به تجربه دیگر کشورها در مهاجرت (از روستا به شهرها)، گفت: شتاب مهاجرتی که دهه های اخیر در ایران تجربه می کنیم خیلی نگران کننده تر است، این در حالی است که فرصت هایی که ما می توانیم در روستا داشته باشیم قابل مقایسه با کشورهای دیگر (حتی کم مساحت تر) نیست.

فخاری اهمیت مشکلات روستا برای شورای شهر ورامین را مورد تقدیر قرار داده و افزود: مبحث پرورش اسب در ورامین یک رویکرد نوآور و کارآفرین بوده و امیدواریم کسب و کارهایی از این دست در ورامین را بیشتر دنبال کنیم.

وی به بازارچه ها و بازارها هم اشاره کرده و تاکید کرد: باید صنایع تبدیلی را به صورت جدی تری پیگیری کنیم و این صنایع را با واحدهای نوآور (استارتاپ ها) متصل کنیم تا سرمایه گذاری کنند. بازارهای ملی و بازارچه های استانی را هم در یک مدل منسجم قابل گردش در سطح استان طراحی خواهیم کرد تا محصولات مناطق شمالی استان در بازارچه های جنوب عرضه شود و بالعکس، در حقیقت باید این تعامل را بین روستاها و شهرهای استان فراهم کنیم.

فخاری با بیان اینکه زنجیره تولید تا مصرف باید محکم باشد، تاکید کرد: تولید محصول یک روستایی فراتر از نیاز خودش است اما به دلیل آنکه به زنجیره تولید تا مصرف دسترسی راحتی ندارد مدیریت شایسته ای بر محصولات خود ندارند.

رئیس شورای اسلامی استان تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی در تهران، افزود: این فرصت خوبی است که با تاکید بر توانمندسازی زنان (به ویژه زنان سرپرست خانوار) در دوره های مدیریت گذشته راه اندازی شده است. باید بتوانیم این نمایشگاهها را در سطح استان فعال کنیم تا در نمایشگاه تولید ملی سهم ویژه ای برای شهرستانها در نظر بگیرند. این نمایشگاه ها با تاکید بر زنان است و فکر می کنم با اشتغالی که می توانند برای زنان روستایی ایجاد کنند. اگر زنان در روستاها بمانند خانواده در روستا به حیات خود ادامه خواهد داد و سکونتگاه‌های روستایی حفظ می شود. با ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانواده تعامل خواهیم داشت تا برای سال آینده سهم ویژه برای شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شود و یک سالن به استان بدهند تا تنوع محصول هم در آن بهبود یابد.

وی به حق الزحمه اعضای شوراهای شهرستانها نیز اشاره کرده و گفت: شورای عالی استانها در حال پیگیری این مسئله است، زیرا علاوه بر ناچیز بودن، حق الزحمه اعضای شوراها دیر هم پرداخت می شود.

فخاری با اشاره به مشکل افتتاح حساب برای شورای شهرستانها افزود: دبیرخانه شورای استان تهران دنبال این است که افتتاح حسابها مستقل از سیستم شورای فرادست افتتاح شوند و به دنبال شناسه ملی مستقل برای هر شهرستان هستیم.