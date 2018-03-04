به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار خزایی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه همه ساله از ۱۵ تا ۲۱ اسفند هفته منابع طبیعی نامگذاری و روز ۱۵ اسفند در تقویم از گذشته تاکنون روز ملی درختکاری بوده است، گفت: هیچ توسعه‌ای بدون رعایت و حفظ منابع طبیعی پایدار نیست.

خزایی با اشاره به اینکه همدان یک استان کم‌جنگل است، عنوان کرد: همدان تنها استانی است که مستثنیات آن از منابع ملی بیشتر است و باید بر روی مالکیت توجه بیشتری شود که در این راستا اجرای طرح کاداستر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر نقش کاداستر اراضی در جلوگیری از زمین‌خواری، افزود: در بحث زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی به‌روز بودن نقشه‌های کاداستری نقش اساسی دارد.

وی بابیان اینکه براساس ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در صورتی‌که اراضی ملی کاداستر شود با ضریب اطمینان ۹۵ درصدی تخریب‌های رخ داده را اعلام کرده و دفاع خوبی از پرونده‌ها خواهیم داشت، عنوان کرد: ۹۰۰ هزار هکتار اراضی ملی در استان همدان وجود دارد که از این میزان ۱۷۰ هزار هکتار کاداستر اراضی و سند تک‌برگی گرفته است.

خزایی بابیان اینکه با وضعیت مطلوب فاصله داریم، گفت: ۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۷ برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار هکتار را پوشش می‌دهد و اگر این اعتبار تخصیص یابد طی ۳ سال آینده کاداستر تمامی اراضی تهیه خواهد شد.

خزایی با اشاره به اینکه امسال در قالب طرح کاداستر ۵۰ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفت و اختلافات مردم به حداقل رسید، گفت: مقیاس نقشه‌های موجود بسیار کوچک است و این نقشه‌ها صرفا به واسطه طرح‌های منابع طبیعی تهیه شده و هیچ سازمانی با این دقت این نقشه‌ها را تهیه نکرده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های راهبردی منابع طبیعی استان همدان گفت: احیا و توسعه جنگل‌ها از برنامه‌های راهبردی است به طوری که ضمن حفاظت از وضع موجود، جنگل‌های طبیعی واجد اکوسیستم‌های ویژه تحت حفاظت است.

وی گفت: ۸۲۲ هزار هکتار مرتع شامل یک درصد مراتع کشور مختص استان همدان است اما استان همدان ۳ درصد تولید علوفه خشک کشور را برعهده دارد.

خزایی با تأکید بر رعایت تقویم کوچ توسط عشایر، گفت: چرای زودرس به مراتع ضربه می زند و دامداران مجاز باید در زمان مقرر وارد مراتع شوند و از ورود دامداران غیرمجاز جلوگیری شود.

