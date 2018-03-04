۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد:

پیش‌بینی ۲ میلیاردتومان برای اجرای طرح کاداستر اراضی در همدان

همدان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: ۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کاداستر اراضی استان همدان طی سال آینده پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار هکتار را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار خزایی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه همه ساله از ۱۵ تا ۲۱ اسفند هفته منابع طبیعی نامگذاری و روز ۱۵ اسفند در تقویم از گذشته تاکنون روز ملی درختکاری بوده است، گفت: هیچ توسعه‌ای بدون رعایت و حفظ منابع طبیعی پایدار نیست.

خزایی با اشاره به اینکه همدان یک استان کم‌جنگل است، عنوان کرد: همدان تنها استانی است که مستثنیات آن از منابع ملی بیشتر است و باید بر روی مالکیت توجه بیشتری شود که در این راستا اجرای طرح کاداستر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر نقش کاداستر اراضی در جلوگیری از زمین‌خواری، افزود: در بحث زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی به‌روز بودن نقشه‌های کاداستری نقش اساسی دارد.

وی بابیان اینکه براساس ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در صورتی‌که اراضی ملی کاداستر شود با ضریب اطمینان ۹۵ درصدی تخریب‌های رخ داده را اعلام کرده و دفاع خوبی از پرونده‌ها خواهیم داشت، عنوان کرد: ۹۰۰ هزار هکتار اراضی ملی در استان همدان وجود دارد که از این میزان ۱۷۰ هزار هکتار کاداستر اراضی و سند تک‌برگی گرفته است.

خزایی بابیان اینکه با وضعیت مطلوب فاصله داریم، گفت: ۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۷ برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار هکتار را پوشش می‌دهد و اگر این اعتبار تخصیص یابد طی ۳ سال آینده کاداستر تمامی اراضی تهیه خواهد شد.

خزایی با اشاره به اینکه امسال در قالب طرح کاداستر ۵۰ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفت و اختلافات مردم به حداقل رسید، گفت: مقیاس نقشه‌های موجود بسیار کوچک است و این نقشه‌ها صرفا به واسطه طرح‌های منابع طبیعی تهیه شده و هیچ سازمانی با این دقت این نقشه‌ها را تهیه نکرده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های راهبردی منابع طبیعی استان همدان گفت: احیا و توسعه جنگل‌ها از برنامه‌های راهبردی است به طوری که ضمن حفاظت از وضع موجود، جنگل‌های طبیعی واجد اکوسیستم‌های ویژه تحت حفاظت است.

وی گفت: ۸۲۲ هزار هکتار مرتع شامل یک درصد مراتع کشور مختص استان همدان است اما استان همدان ۳ درصد تولید علوفه خشک کشور را برعهده دارد.

خزایی با تأکید بر رعایت تقویم کوچ توسط عشایر، گفت: چرای زودرس به مراتع ضربه می زند و دامداران مجاز باید در زمان مقرر وارد مراتع شوند و از ورود دامداران غیرمجاز جلوگیری شود.
 

