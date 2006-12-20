انگلیس نگران افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه نوشت : تلاش تونی بلر نخست وزیر انگلیس برای افزایش روابط با کشورهای عرب سنی با درخواست های وی برای ایجاد دموکراسی بزرگتر در منطقه تناقض دارد.

نویسنده با بیان اینکه انگلیس نگران افزایش نفوذ ایران درمنطقه است، می گوید که تهران بی ثباتی را درعراق، لبنان و سرزمین های اشغالی تحریک کرده است. ایران از براندازی طالبان در افغانستان و قدرت گرفتن شیعیان در عراق سود برده است.

در ادامه این مطلب آمده است : بلر معتقد است که می تواند با درخواست از کشورهای سنی که منافع آنها می تواند در نتیجه رشد مداوم تهران تهدید شود؛ ایران را به انزوا بکشاند.

ارزیابی فایننشال تایمزبا اشاره به اظهارات تحریک آمیز وخصمانه امروزنخست وزیر انگلیس صورت می گیرد که در ادامه پیروی از سیاستهای غلط واشنگتن، به زعم خود و بدون توجه به نقش مهم ایران در منطقه، تهران را متهم کرد که مانع صلح در خاورمیانه است و از کشورهای میانه رو در منطقه خواست تا ائتلافی را علیه آن تشکیل دهند.

اظهارات وی همزمان با گزارش تلویزیون آمریکا مبنی برآن صورت می گیرد که پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) در نظر دارد نیرو های دریایی خود را در خلیج فارس در سال 2007 در تلاش برای آنچه که آن را پاسخی به ایران خوانده، مستقر کند.

از سوی دیگر، مدیر انستیتو چاتام هوس انگلیس روز گذشته گفت که حمایت نخست وزیر انگلیس از رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به عراق، بزرگترین اشتباه بلر در دوران نخست وزیری وی بوده است.