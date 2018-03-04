تصویب ممنوعیت استفاده از آب بطری در شورای شهر رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تقدیر از تصمیم قاطع اعضای شورای شهر رشت پس از طرح پیشنهاد وی در راستای کمپین بی زباله، برای تصویب ممنوعیت استفاده از آب بطری و ظروف یکبار مصرف پلاستیکی، گفت: این تصمیم قاطع اگرچه کوچک است اما نشان دهنده خواست و تصمیم برای تغییری بزرگ در رفتار و باور مسئولان دغدغه مند استان است.

کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه صبح دیروز شورای اسلامی شهر رشت با ابراز خرسندی از دغدغه زیست محیطی اعضای شورای شهر رشت و تلاش آن ها برای بلوغ محیط زیستی مردم، گفت: همچنین خوشحالم برای آگاهی شما از اینکه سبز بودن و پر باران بودن به معنای نداشتن مشکلات محیط زیستی نیست.

مدنی با بیان اینکه خطه حاشیه ای خزر، خطه ای خاص و گمراه کننده هست از این جهت که در مقایسه ظاهری با سایر نقاط کشور به نظر می رسد در این خطه مشکل محیط زیستی وجود ندارد، افزود: این نگاه اشتباه باید اصلاح شود و یکی از دلایل اصلی حضور من در گیلان، دغدغه جدی سازمان حفاظت محیط زیست برای معضلات محیط زیستی به ویژه معضل مهم پسماند در استان است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به درخواست اعضاء برای اینکه یادگاری از وی در استان بماند، اظهار کرد: می خواهم فراتر از صحبت های خوب، گام برداریم و اقدام و تعهد عملی در حوزه محیط زیست و پسماند داشته باشیم که با توجه به نزدیکی عید نوروز و آغاز سال جدید، می تواند عیدی هم محسوب شود.

وی با تاکید بر اینکه نمی خواهم بازی انداختن توپ در زمین یکدیگر را انجام دهیم، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست هم در مدیریت پسماند کشور دارای نقش و جایگاه است و البته باید این نقش را بهتر از آنچه هست، ایفا کنیم. اما در کنار سازمان محیط زیست، شهرداری و شورا نیز در حوزه مدیریت پسماند دارای نقشی مهم هستند.

مدنی ادامه داد: بر خلاف آنچه گفته شد، هم شهرداری و شورا و هم سازمان حفاظت محیط زیست، آنچه را که باید برای مدیریت پسماند انجام می دادند، انجام نداده اند و حتی از تمامی ظرفیت های موجود برای این موضوع نیز بهره نگرفته اند.

توسعه یافتگی به اقدام ما در حوزه محیط زیست پیوند خورده است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که ایران در مسیر توسعه قرار دارد، خاطرنشان کرد: در کشوری زندگی می کنیم که هنوز متوجه نشده ایم، توسعه یافتگی لزوما به معنای بناهای نو و زیبا نیست و بیشتر از هر چیز دیگری به ارزش و اقدام ما در حوزه محیط زیست پیوند خورده است.

وی اظهار کرد: بنابراین نخستین خواسته من، در راستای تاکید دولت بر شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؛ شفافیت اطلاع رسانی و انتشار عمومی و قابل دسترس عملکرد مالی و اقدام عملی شهرداری در حوزه پسماند و به طور کلی محیط زیست با نگاه رو به جلو است.

این مقام مسئول ادامه داد: بنا بر عادت همیشگی، گزارش به روضه خوانی و ذکر مصیبت محدود نشود، بلکه شامل راهکارهایی برای بهبود شرایط در سال آتی باشد.

مدنی ضمن اشاره به طیف هواداران و طرفداران اعضای شورای شهر که با رای خود، آن ها را به عضویت شورای رشت در آورده اند، گفت: با توجه به اولویت معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای دی ماه سالجاری تا ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، پسماند و اجرای فراگیر کمپین "بی زباله" است؛ از هواداران خود و کسانی که دغدغه بهبود شرایط محیط زیستی رشت و گیلان را دارند، بخواهید، همراه با مطالبه گری در حوزه پسماند، گامی عملی نیز در این حوزه و در راستای مسئولیت شهروندی خود بردارند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگرچه ممکن است من جزو نسل جدید مدیران یا مدیران تازه نفس یا مدیران خام و بی تجربه باشم اما از روزی که پس از مدت ها دوری از کشورم برای خدمت بازگشتم، تاکیدم بر این بود که بگوییم خودمان چه کرده ایم و مطالبه گری در هر موضوعی را به جای پرسش از یکدیگر با پرسش از خود شروع کنیم و در واقع «از خودمان شروع کنیم».

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم هر تعداد زباله سوز هم در استان راه اندازی شود، باز هم مهم ترین اقدام، کاهش پسماند تولیدی است که محیط زیستی ترین تصمیم و رفتار نیز هست.

این مقام مسئول با اشاره به آمار تولید پسماند در کشور، گفت: استان گیلان یکی از بالاترین نرخ های تولید پسماند را دارد و این نشان می دهد مضاف بر پسماند تولیدی توسط توریست ها و گردشگران، فرهنگ مصرف در این استان متفاوت است.

حرکت در مسیر درست مطالبه‌گری نیازمند آموزش است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت گسترش آموزش در حوزه های مختلف برای مردم و مسئولان، تصریح کرد: حتی برای حرکت در مسیر درست مطالبه گری نیازمند آموزش هستیم.

مدنی اشاره ای هم به فعالیت سمن های محیط زیستی استان به ویژه در حوزه پسماند داشت و اعلام کرد: عصر امروز با همراهی سمن های محیط زیستی استان برای جمع آوری زباله اقدام می کنیم و از اعضای شورا هم دعوت می کنم در این فعالیت حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: حتی اگر امروز، فرصت حضور و همراهی ندارید، به دلیل دغدغه ای که در حوزه پسماند دارم، روز چهارشنبه نیز برای برنامه ای مشابه در استان هستم و می خواهم که در آن برنامه حضور داشته باشید. هر چند ممکن است، جمع آوری سیگار و زباله از روی زمین و طبیعت، نقشی کوچک در حوزه مدیریت پسماند داشته باشد اما با توجه به شعار ما در معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست "به جای سنگ های بزرگ، به دنبال سنگ ریزه ها باشیم"، نباید اثر کارهای کوچک را نادیده بگیریم.

این مقام مسئول با یادآوری این موضوع که اگر کسی در حوزه ای پرسشگری می کند، باید گامی هر چند کوچک در آن حوزه بردارد، خاطرنشان کرد: بنابراین از شما که دغدغه حوزه پسماند دارید، درخواست می کنم به عنوان نخستین شورای شهر کشور، بطری های پلاستیکی آب معدنی که معضل بزرگی برای بازیافت و مدیریت پسماند هست را از شورا حذف کنید.

تصویب ممنوعیت استفاده از آب بطری و ظروف یکبار مصرف در شورای شهر رشت به پیشنهاد مدنی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به مصوبه ممنوعیت استفاده از آب بطری در سازمان حفاظت محیط زیست داشت و از تصمیم قاطع اعضای شورای شهر رشت پس از طرح پیشنهاد وی و در راستای کمپین «بی‌زباله»، برای تصویب ممنوعیت استفاده از آب بطری و ظروف یکبار مصرف پلاستیکی تقدیر کرد.

مدنی ادامه داد: این تصمیم قاطع اگرچه کوچک است اما نشان دهنده خواست و تصمیم برای تغییری بزرگ در رفتار و باور مسئولان دغدغه مند استان است.

وی با تاکید بر دغدغه شورا و دولت برای بهبود معیشت مردم، تصریح کرد: بخش مهمی از بهبود معیشت مردم به بهبود شرایط محیط زیست و بهداشت وابسته است.

تهران مغلوب طبیعت شده است

این مقام مسئول با ذکر نمونه تهران به عنوان استان و شهر بهره مند از سهم خوب بودجه عمرانی و توسعه ای و جایگاه نسبتا مناسب در حوزه توسعه شهری، یادآوری کرد: به رغم همه این هزینه ها، تهران مغلوب طبیعت شده و تنفس در آن دشوار است و این نشان دهنده پیوند عمیق محیط زیست و توسعه پایدار و ضرورت توجه به این پیوند است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری روز درختکاری، روز طبیعت و هفته محیط زیست در فواصل زمانی کوتاه پیش رو، ابراز امیدواری کرد: شاهد ارتقاء جایگاه و اهمیت محیط زیست در شورای شهر رشت در سال آتی باشیم.

مدنی از کسانی که با رای خود، انتخاب افراد برای پست های مختلف همچون شورا و مجلس را رقم می زنند، خواست تا به کارنامه محیط زیستی افراد و عملکرد آن ها برای بهبود معیشت از طریق حفظ محیط زیست دقت کنند. چرا که کسی که از ارزش و جایگاه محیط زیست، بی اطلاع است یا برای این جایگاه، ارزشی قائل نیست و از آن غفلت می کند، شاید ارجحیت سکانداری مدیریت بالاتر و تصمیم گیری مهم تر را نیز نداشته باشد.

وی افزود: دولت هرگز نمی تواند به تنهایی مشکلات محیط زیست کشور را حل کند و به این موضوع، باور و اعتقاد دارد. به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، شعار ۸۰ میلیون محیط بان مطرح شد.

اعضای شورا برای تسهیل فعالیت مدنی و سمن های استان به ویژه در حوزه محیط زیست، گام بردارند

این مقام مسئول اظهار کرد: آموزش و مشارکت دو بخش جدانشدنی و مهم برای تغییر رفتار و رویکرد محیط زیستی افراد در جامعه است و از اعضای شورا می خواهم که برای تسهیل فعالیت مدنی و سمن های استان به ویژه در حوزه محیط زیست، گام بردارند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگرچه ممکن است، برخی از فعالان و سمن ها دارای حاشیه هایی باشند، اما غالب آن ها بدون چشم داشتی در مسیر امنیت و منافع ملی فعالیت می کنند.

به گفته مدنی، یکی از گام های مهم معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در ستاد و استان ها برای اجرای برنامه ها، تقلیل زمان بندی برنامه ها از برنامه های پنج ساله و فصلی به برنامه های صد روزه است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی خود در خارج از کشور، اعلام کرد: اعتباری که برای فعالیت آموزشی و پژوهشی محیط زیست کشور در اختیار داریم بسیار کمتر از اعتباری است که برای گروه تحقیقاتی در خارج از کشور دریافت می کردم، اما تلاش می کنم از همین اندک اعتبار مالی، بیشترین بهره معنوی را داشته باشم تا اقدامات اثرگذاری صورت پذیرد.

این مقام مسئول با تشریح تفاوت معضل پسماند و آلودگی هوا و نقش مردم در این دو حوزه، گفت: نقش مردم در حوزه پسماند بسیار پررنگ است و با موضوع آلودگی هوا که بخش عمده راهکارهای آن نیازمند همکاری و عزم دولتی است، تفاوت بسیاری دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست از مردم گیلان خواست تا همانند بسیاری از برهه های دیگر با همراهی و مشارکت خود برای رفع معضل پسماند استان گام بردارند و در عین حال، مطالبه گری صحیح خود از مسئولان محلی و ملی همچون بخش های دولتی مرتبط و نمایندگان مجلس در این حوزه را ادامه دهند.

این مقام مسئول گفت: کل اعتبارات مرتبط با حوزه پژوهش در سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۶۰ میلیون تومان است ولی از همین اعتبارات محدود آموزش و پژوهش، بخشی نیز به طرح "بی زباله" اختصاص داده شده است.

مدنی از رسانه های استانی نیز خواست، مطالبه گر محیط زیست باشند و تعدد مسائل و موضوعات محیط زیستی آن ها را از این وظیفه مهم دور نکند.