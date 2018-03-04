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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۹

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تأکید کرد:

تنوع‌بخشی به تشکل‌های دانشجویی واحد علوم و تحقیقات

تنوع‌بخشی به تشکل‌های دانشجویی واحد علوم و تحقیقات

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: برنامه داریم دانشجویان را به فعالیت در تشکل‌های دانشجویی سوق دهیم تا در این زمینه به تنوع تشکل‌ها دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله ذاکر ظهر امروز در نشست خبری در کتابخانه مرکزی واحد علوم تحقیقات اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه‌های دولتی از تنوع تشکل‌های دانشجویی برخوردار نیست.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که این دانشگاه نیز از تنوع تشکل‌های دانشجویی برخوردار شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم و تحقیقات نیز تلاش داریم که دانشجویان را به فعالیت در حوزه تشکل‌های دانشجویی تشویق کنیم تا در این زمینه از تنوع برخوردار شویم.

ذاکر اظهار داشت: برنامه داریم در حوزه تشکل‌های دانشجویی از تصدی‌گری‌های صِرف خارج شده و بخشی از فعالیت‌ها را به دانشجویان واگذار کنیم.

وی گفت: همچنین برنامه داریم به تشکل‌های دانشجویی اهمیت بیشتری دهیم و از پتانسیل آنها در اتاق‌های فکر استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تأکید کرد: اکنون در این واحد دانشگاهی، دو تشکل دانشجویی و ۷ کانون دانشجویی فعال است.

ذاکر ادامه داد: همچنین یک تشکل در حوزه کارکنان و سه تشکل در حوزه اساتید نیز داریم.

وی افزود: مهمترین اولویت ما در حوزه دانشجویی، دقت، کیفیت و تسریع در انجام امور است.

به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، همچنین در حوزه فرهنگی نیز سعی داریم برنامه‌ها به طور اثربخش تدوین شود و اگر برنامه‌ای این قابلیت را نداشته باشد، سعی می‌کنیم که آن را اجرا نکنیم.

ذاکر عنوان کرد: همچنین در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌ها را به نحوی طراحی می‌کنیم که انواع سلیقه‌ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه، برگزاری جشن‌ها است که با یک الگوی شرعی و اخلاقی با هدف ارتقای نشاط و شادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4243099

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