به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله ذاکر ظهر امروز در نشست خبری در کتابخانه مرکزی واحد علوم تحقیقات اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه‌های دولتی از تنوع تشکل‌های دانشجویی برخوردار نیست.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که این دانشگاه نیز از تنوع تشکل‌های دانشجویی برخوردار شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم و تحقیقات نیز تلاش داریم که دانشجویان را به فعالیت در حوزه تشکل‌های دانشجویی تشویق کنیم تا در این زمینه از تنوع برخوردار شویم.

ذاکر اظهار داشت: برنامه داریم در حوزه تشکل‌های دانشجویی از تصدی‌گری‌های صِرف خارج شده و بخشی از فعالیت‌ها را به دانشجویان واگذار کنیم.

وی گفت: همچنین برنامه داریم به تشکل‌های دانشجویی اهمیت بیشتری دهیم و از پتانسیل آنها در اتاق‌های فکر استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تأکید کرد: اکنون در این واحد دانشگاهی، دو تشکل دانشجویی و ۷ کانون دانشجویی فعال است.

ذاکر ادامه داد: همچنین یک تشکل در حوزه کارکنان و سه تشکل در حوزه اساتید نیز داریم.

وی افزود: مهمترین اولویت ما در حوزه دانشجویی، دقت، کیفیت و تسریع در انجام امور است.

به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، همچنین در حوزه فرهنگی نیز سعی داریم برنامه‌ها به طور اثربخش تدوین شود و اگر برنامه‌ای این قابلیت را نداشته باشد، سعی می‌کنیم که آن را اجرا نکنیم.

ذاکر عنوان کرد: همچنین در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌ها را به نحوی طراحی می‌کنیم که انواع سلیقه‌ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه، برگزاری جشن‌ها است که با یک الگوی شرعی و اخلاقی با هدف ارتقای نشاط و شادی برگزار خواهد شد.