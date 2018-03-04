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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

توسط رزمندگان قرارگاه قدس صورت گرفت:

کشف بزرگترین محموله بذر خشخاش کشور در سیستان وبلوچستان

کشف بزرگترین محموله بذر خشخاش کشور در سیستان وبلوچستان

زاهدان - بزرگترین محموله بذرِ خشخاشِ کشور توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق سپاه در سیستان وبلوچستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق سپاه؛ در پی تماس‌های تلفنی شهروندان با ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان وبلوچستان (۱۱۴) و اشراف اطلاعاتی مناسب سربازان گمنام این سازمان، مبنی بر تردد خودرو و برخی افراد مشکوک در مناطق مرکزی شهر زاهدان، رصد و پیگیری این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق سپاه پس از تحقیق و بررسی و تایید اخبار مردمی، در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی موفق شدند بیش از ۱۳ تن بذرِخشخاش که در یکی از انبارهای شهرستان زاهدان دپو شده بود را کشف و ضبط کنند.

این گزارش می افزاید: محموله کشف شده از لحاظ میزان و حجم در سطح کشور بی سابقه و جزو بزرگترین محموله های کشف شده در کشور است که در پی این عملیات موفقیت آمیز، تعدادی از قاچاقچیان نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان وبلوچستان در پایان ضمن تاکید بر عزم جدی رزمندگان و سربازان گمنام اطلاعات سپاه بر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، از همکاری و اطلاع رسانی صمیمانه شهروندان بصیر و فهیم استان با ستاد خبری ۱۱۴ تشکر و قدردانی کردند.

کد مطلب 4243108

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