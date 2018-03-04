بدترین کیفیت هوای زمستان را در سه سال اخیر داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در اسفند ماه سال جاری فقط یک روز ناسالم برای گروههای حساس در ۳ اسفند ثبت شد و در سایر روزها هوا پاک و سالم بوده است.
به گفته نظری، از ابتدای سال جاری تاکنون هوا ۱۴ روز پاک، ۲۲۹ روز سالم، ۹۷روز ناسالم برای گروههای حساس و ۸ روز ناسالم برای همه بوده است.
همچنین حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص پیشبینیهای انجام شده برای روز دوشنبه گفت: برای برخی ساعات به ویژه بعدازظهر وزش باد شدید از سمت نواحی غربی - شمال غربی پیش بینی می شود. با تداوم این وضعیت در روز سه شنبه، برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین ۵ تا ۸ متربرثانیه) و بارش باران به ویژه در شبانگاه خواهد بود. بدین ترتیب انتظار میرود تا روز دوشنبه وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران همچنان در شرایط مطلوب قرار داشته باشد.
