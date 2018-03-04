۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

بدترین کیفیت هوای زمستان را در سه سال اخیر داشتیم

هوای تهران در اسفند امسال کیفیت مناسبی داشته اما مقایسه کیفیت هوای فصل آخر سال‌های اخیر نشان می‌دهد در بدترین شرایط هوایی زمستان ۳ سال اخیر قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در اسفند ماه سال جاری فقط یک روز ناسالم برای گروه‌های حساس در ۳ اسفند ثبت شد و در سایر روزها هوا پاک و سالم بوده است.

به گفته نظری، از ابتدای سال جاری تاکنون هوا ۱۴ روز پاک، ۲۲۹ روز سالم، ۹۷روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۸ روز ناسالم برای همه بوده است.

همچنین حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص پیش‌بینی‌های انجام شده برای روز دوشنبه گفت: برای برخی ساعات به ویژه بعدازظهر وزش باد شدید از سمت نواحی غربی - شمال غربی پیش بینی می شود. با تداوم این وضعیت در روز سه شنبه، برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین ۵ تا ۸ متربرثانیه) و بارش باران به ویژه در شبانگاه خواهد بود. بدین ترتیب انتظار می‌رود تا روز دوشنبه وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران همچنان در شرایط مطلوب قرار داشته باشد.

نورا حسینی

