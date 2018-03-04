به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی اعلام کرد که هیچ علاقه ای به گفتگوی همراه با پیش شرط با آمریکا ندارد.

به گزارش خبرگزاری کره شمالی (KCNA)، یک سخنگوی وزارت خارجه پیونگ‌یانگ در این باره اعلام کرد که مذاکره با آمریکا تنها در شرایط برابر ممکن بوده و این کشور برنامه دفاع موشکی و هسته ای خود را کنار نخواهد گذاشت.

این مقام در این باره گفت: مایلیم به شیوه ای مسالمت آمیز با آمریکا رایزنی کنیم؛ اما به آن کشور التماس نمی کنیم.

گفتنی است، علیرغم بهبود نسبی روابط میان دو کُره به دنبال بازی های المپیک زمستانی، کارشکنی های مشکوکی از سوی واشنگتن برای بسترسازی اعمال فشارهای بیشتر به کره شمالی در جریان قرار دارد.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش از تصمیم خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ۵۶ واحد تجاری و کشتیرانی در ارتباط با کره شمالی خبر داد.

ترامپ در این رابطه گفته بود: من اعلام می کنم که ما در حال وضع گسترده ترین مجموعه تحریم های جدید علیه حکومت کره شمالی هستیم.