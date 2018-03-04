به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی در مراسم همایش «علم متعهد» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به مدالهای اهدایی نخبگان دانشگاه شریف به مقام معظم رهبری گفت: سیزدهم دی ماه سال گذشته مجموعهای از دانشجویان این دانشگاه که دارای مدالهای علمی و المپیادی مختلف بودند، تصمیم گرفتند که مدال خود را به مقام معظم رهبری هدیه کنند.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ مدال توسط ۶۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در دیدار با مقام معظم رهبری، به ایشان هدیه شد و نماینده دانشجویان نیز در آن دیدار صحبت کرد. در نهایت مقام معظم رهبری اعلام کردند با افتخار این هدیهها را میپذیرم، ولی آن را دوباره به شما بازمیگردانم که به عنوان یادگاری از دوره فعالیت و توفیق خود داشته باشید.
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: این مراسم بهانهای برای بازگرداندن مدالهایی که دانشجویان به مقام معظم رهبری هدیه داده بودند، بود. همچنین بهانهای برای عنوان جدیتر در بحث مسئولیتهای دانشگاهها و علم متعهد بود؛ یعنی دانشگاه نسبت به سعادت جامعه، تمدنسازی، انسانسازی، حل مسائل جامعه و پیشرفت کشور، تعهداتی دارد.
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