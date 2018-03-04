فاصله میان آموزش دانشگاهی وتقاضای بازارکاربامهارت آموزی برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یساولی روز یکشنبه در همایش کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه اراک اظهار داشت: یکی از اهداف مهمی که دولت به دنبال آن است حل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته آی.تی است، زیرا زمانی که این افراد فارغ‌التحصیل می شوند فرصتی برای آموزش و یادگیری ندارند.

وی افزود: به لحاظ شرایط سنی در زمینه فراگیری فنون آی.تی باید گفت که با بالاتر رفتن سن افراد مطالب آنگونه که باید فراگرفته نمی شوند و یادگیری دشوار می شود، همچنین باتوجه به گستردگی مباحث این حوزه زمان آغاز فراگیری مطالب توسط دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: نخستین همایش کارآفرینی در حوزه آی.تی در استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد و معتقدیم با برگزاری این جلسات می توانیم آموزش هایی به دانشجویان ارائه دهیم که از هم اکنون برای آینده شغلی خود برنامه ریزی داشته باشند.

یساولی تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری امور بتوانیم ضعف موجود میان آموزش های دانشگاهی و تقاضای بازار کار را با آگاه سازی دانشجویان برطرف کنیم و اگر در این زمینه دانشجویی ایده ای دارد که در نهایت منجر به تجاری سازی می شود می تواند با استفاده از زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات پارک علم و فناوری، از محیط اداری و تسهیلات بهره مند شود.

وی ادامه داد: امسال تعداد ۹ طرح به مجموعه ظرفیت های پارک علم و فناوری افزوده شد و در این راستا فرصتی سه ساله به منظرو پرورش ایده با امکانات رایگان دولتی در اختیار فرد ایده پرداز قرار می گیرد که اگر به مرحله تجاری سازی برسد فرد از چتر حمایتی پارک خارج و خود به ایجاد کسب و کار می پردازد.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مرکزی عنوان کرد: برگزاری آموزش هایی غیر از آموزش های تخصصی اعم از آموزش های کسب و کار، آموزش های رفتار اجتماعی و برگزاری سلسله کارگاه هایی که از محل تسهیل گری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت می شوند می توانند زمینه مطلوبی برای اطلاع رسانی به وجود بیاورند.

یساولی بیان کرد: ممکن است که در این حوزه دانشجویی هیچگونه ایده ای نداشته باشد که اینگونه افراد می توانند با به روز رسانی تخصص های خود با بازار کار نیز آشنا شود و سپس می توانند در طرح مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه ای به مدت یک سال شرکت داشته باشد و به عنوان کارآموز فعالیت کنند.

وی ابراز داشت: یکی از مزایای فعالیت دانشجویان به عنوان کارآموز این است که کارفرما می تواند مبلغی را به شخص کارآموز بپردازد و به دلیل نبود توان جذب نیروی اداره کاری کارفرما می تواند بخشی از نیروی مورد نظر خود را از ظرفیت دانشجویی تکمیل کند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مرکزی اضافه کرد: دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی می توانند در دوره های کارورزی اداره کار شرکت و به مدت شش ماه در محیط کار فعالیت داشته باشند و علاوه بر دریافت بیمه کمک هزینه ای معادل ۳۱۰ هزار تومان و برابر یک سوم حقوق اداره کار دریافت می کنند و می توانند در مناطق محروم به عنوان یک کارورز مستقر شوند.

یساولی افزود: در هر زمانی که کارفرما صلاح بداند می تواند این نیروها را جذب کند و مزیت این جذب برای کارفرما در این است که می تواند به مدت دو سال معافیت بیمه سهم کارفرما داشته باشد، به شرط آنکه نیروهای قبلی تعدیل نشود و اگر فارغ التحصیلان جذب نشوند به هر شرکت دیگری که مراجعه کنند این دوره برای آنها یک سابقه کار محسوب می شود.