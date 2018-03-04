حرکت به سمت تمرکز زدایی وظیفه شوراهای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسین مسعودی ریحان ظهر امروز یک شنبه با اظهار بر اینکه منظور از ایجاد شوراهای شهر از بین بردن تمرکز و حرکت به سمت تمرکززدایی است، متذکر شد: ما با ایجاد شورا به سمت تمرکز زدایی حرکت کرده ایم و نباید با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر سنگین سازی شهرداری و حرکت به سمت تمرکز گرایی، مدیریت متمرکز را ایجاد کنیم.

وی در همین راستا ادامه داد: وقتی ما در بودجه شهر به سمت سبک سازی و چابک سازی شهرداری حرکت می کنیم، باید به افراد آموزش دهیم و افراد را نسبت به شرح وظایف آگاه کنیم و استقلال عمل به افراد و سازمان ها بدهیم. چون در صورت افزایش تمرکز گرایی در شهرداری نظارت ما بر سازمان ها کاهش خواهد یافت.

مسعودی ریحانی با اظهار بر اینکه وقتی اختیارات سازمان ها را از دستشان خارج کنیم، سازمان ها را از نظر مالی با مشکل خواهیم کرد، ابراز داشت: متأسفانه ما با دید معلول ذهنی به مردم نگاه می کنیم و من از کار شهرداری سر در نمی آورم، اما جای تعجب دارد شماهایی که اینجا هستید و از کار شهرداری سر در می آورید، چرا مردم و شهر را به این روز در آورده اید!؟

وی در بخش دیگر نیز با بیان اینکه ما در بودجه سال آینده، به جای کم کردن هزینه، درآمد را کم کرده ایم، گفت: با این اوضاع، در آمد ما صرف هزینه های جاری خواهد شد و با این حال چیزی برای عمران شهر باقی نخواهد ماند. از این رو، به عنوان رئیس کمسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز می گویم شهرداری سرمایه و امکانات آنچنانی دارد و با بهره وری مناسب می تواند به یک آذربایجان خدمت رسانی کند نه به یک شهر.

مسعودی ریحان با اظهار بر اینکه در اکثر کشورها، مدیران را تربیت می کنند و بعد کار به آن ها می سپارند، ابراز داشت: کل دنیا فدرالیته جلو می رود و ترسی از فساد ندارند و در این راستا بارها خواستار تعریف یک چشم انداز برای شورا شده ام و باز هم می گویم بهتر است چشم اندازی تعریف کنیم و آن را به شهرداری هم ابلاغ کنیم و با همین چشم انداز جلو رویم، چون اگر اینگونه عمل نکنیم و امروز فلان اساسنامه و روز بعد فلان لایحه را ناقص رها کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.

شکور اکبرنژاد نیز در پاسخ به وی متذکر شد: شما رئیس شورای استان هستید و از من بالاترید، این چشم انداز را شما طراحی کنید و من پیش این مردم می گویم که به این چشم انداز عمل خواهم کرد.