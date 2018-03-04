«ابوعهد طقیقه» کشته شد/ نبرد سنگین در شمال غرب عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، تروریستها، شهرک اصیله در حومه شمال غربی حماه را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

در ادلب یکی از سرکرده های هیئت تحریر الشام موسوم به ابوعهد طقیقه در درگیری با گروه موسوم به جبهه آزادی سوریه در منطقه جبل الزاویه در حومه جنوبی ادلب کشته شد.

گروه جبهه آزادی سوریه حمله هیئت تحریر الشام به شهرکی در حومه غربی حلب را نیز دفع کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به معارضان سوری اعلام کردند که ۳۲۰ نفر از نیروهای ارتش ترکیه و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در درگیری های عفرین کشته شده اند. این منابع از کشته شدن ۲۹۵ نفر از نیروهای پی ی د نیز خبر دادند.

این در حالی است که کردها شهر مارع در حومه شمالی حلب که تحت کنترل گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه است را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

حملات ارتش ترکیه و همپیمانان آن به منازل ساکنان و مزارع آنها در روستاهای راجو، بلبل، شران، جندیرس و میدانکی خسارات زیادی وارد کرده است.

رسانه ها از کشته شدن ۱۲ نظامی ترکیه و ارتش آزاد سوریه و زخمی شدن ۱۳ نفر دیگر در درگیری های مور روستاهای حاجیلر و جمیلک در شرق شهر جندیرس در جنوب غرب عفرین در حومه شمال غربی حلب خبر دادند.

در محورهای بافیلون و جمان از توابع شهرک شران در شمال شرق عفرین و محور روستای بعدنلی در جنوب راجو در شمال غرب شهر عفرین نیز درگیری سختی در جریان است.

نیروهای ارتش ترکیه بر شهرک شیخ حدید و روستاهای مستکان و ارنده در شمال غرب عفرین و روستاهای کرکینلی و علی بازانلی در شمال غرب شهرک شران و روستای حاج خلیل در شرق راجو مسلط شدند.

منابع سوری از کشته شدن ۷۵ غیرنظامی که در میان آنها ۲۰ کودک به چشم می خورد بر اثر انفجار مین های برجای مانده از داعش در شهر الرقه طی سه ماه گذشته خبر دادند.

این در حالی است که در غوطه شرقی ارتش سوریه بر مناطق النشابیة، حزرما، حوش الضواهرة، الشیفونیة، أوتایا، حوش الصالحیة وتلة فرزات، أوتایا، حوش الصالحیة، حوش خرابو، النشابیة، حزرما مسلط شده و ۴۳ تروریست را به هلاکت رسانده است.