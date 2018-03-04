به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزه‌ای ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از مربیان پرورشی و مشاوران مدارس قم که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در خانه معلم شماره ۲ قم برگزار شد، اظهار داشت: تربیت و پرورش دو وظیفه ما مربیان است که این دو با هم و در کنار هم قرار دارند و جدای از هم نیستند.

وی با بیان اینکه شرط اول تربیت انسان تعامل طرفین است، گفت: یک مربی تربیتی که می‌خواهد موضوعی را به مخاطب و دانش‌آموزش منتقل کند باید حس پذیرش در آن شخص را ایجاد کند که همین امر می‌تواند یکی از مشکلات مربیان باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه تعامل در برقراری ارتباط بسیار مهم است، افزود: نکته مهم دیگر هدایت است که در فرایند تربیت، نمی‌توان به اجبار کاری را از دانش‌آموز خواست.

وی تصریح کرد: آن کسی که می‌خواهد هدایت کننده باشد باید خودش به آن درجات برسد؛ تربیت یعنی خود را ساختن بعد از آن بر دیگری پرداختن.

حمزه‌ای ادامه داد: استان قم در رشته‌های مختلف مقام‌هایی خوبی را کسب کرده است و در مسابقات فرهنگی و هنری همیشه جزو سه استان برتر کشور بوده است.

وی به وجود هزار و ۳۰۰ مربی و مشاور در مدارس قم اشاره کرد و ابراز داشت: در کل ۹۸۰ مدرسه‌ای که مورد ارزیابی قرار گرفت تعداد مدارس ضعیف ما در امر پرورشی و فرهنگی تنها ۲۳ مدرسه بودند که امتیاز آن‌ها از ۶۰ پایین‌تر است که این تعداد هم تقویت خواهند شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، به برخی موفقیت‌های دانش‌آموزان قم اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان قم در مسابقات قرآن کشوری رتبه اول را کسب کردند.

وی گفت: کسب رتبه اول در هنرهای نمایشی آوایی، کسب مقام برتر در مسابقات نهج البلاغه، کسب رتبه برتر در مسابقات نقاشی جهانی و کسب مقام نخست جهانی در محاسبات ذهنی از دیگر افتخارات دانش‌آموزان قم است.

حمزه‌ای اظهار کرد: پیشتازان استان قم برای اولین بار ۱۷ پرچم افتخار را در بین استان‌های کشور کسب کردند.