به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حمزهای ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از مربیان پرورشی و مشاوران مدارس قم که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در خانه معلم شماره ۲ قم برگزار شد، اظهار داشت: تربیت و پرورش دو وظیفه ما مربیان است که این دو با هم و در کنار هم قرار دارند و جدای از هم نیستند.
وی با بیان اینکه شرط اول تربیت انسان تعامل طرفین است، گفت: یک مربی تربیتی که میخواهد موضوعی را به مخاطب و دانشآموزش منتقل کند باید حس پذیرش در آن شخص را ایجاد کند که همین امر میتواند یکی از مشکلات مربیان باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه تعامل در برقراری ارتباط بسیار مهم است، افزود: نکته مهم دیگر هدایت است که در فرایند تربیت، نمیتوان به اجبار کاری را از دانشآموز خواست.
وی تصریح کرد: آن کسی که میخواهد هدایت کننده باشد باید خودش به آن درجات برسد؛ تربیت یعنی خود را ساختن بعد از آن بر دیگری پرداختن.
حمزهای ادامه داد: استان قم در رشتههای مختلف مقامهایی خوبی را کسب کرده است و در مسابقات فرهنگی و هنری همیشه جزو سه استان برتر کشور بوده است.
وی به وجود هزار و ۳۰۰ مربی و مشاور در مدارس قم اشاره کرد و ابراز داشت: در کل ۹۸۰ مدرسهای که مورد ارزیابی قرار گرفت تعداد مدارس ضعیف ما در امر پرورشی و فرهنگی تنها ۲۳ مدرسه بودند که امتیاز آنها از ۶۰ پایینتر است که این تعداد هم تقویت خواهند شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، به برخی موفقیتهای دانشآموزان قم اشاره کرد و افزود: دانشآموزان قم در مسابقات قرآن کشوری رتبه اول را کسب کردند.
وی گفت: کسب رتبه اول در هنرهای نمایشی آوایی، کسب مقام برتر در مسابقات نهج البلاغه، کسب رتبه برتر در مسابقات نقاشی جهانی و کسب مقام نخست جهانی در محاسبات ذهنی از دیگر افتخارات دانشآموزان قم است.
حمزهای اظهار کرد: پیشتازان استان قم برای اولین بار ۱۷ پرچم افتخار را در بین استانهای کشور کسب کردند.
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