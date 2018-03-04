گفتگو درباره یمن به معنی مذاکره در حوزه دیگری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدجواد ظریف پس از حضور در نشست پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران درخصوص محورهای مذاکره با طرف فرانسوی در تهران با شاره به اینکه گفتگو در خصوص موضوعات منطقه ای به ویژه موضوع بحران یمن را رایزنی هایی قدیمی است، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده ایم که اگر طرف اروپایی برای مذاکره درباره روشن شدن مشکلات منطقه آماده کار جدی باشند، ما نیز آماده کار جدی هستیم.

وی افزود: درخصوص موضوع یمن نیز جمهوری اسلامی ایران چند هفته پس از آغاز تجاوز رژیم سعودی به این کشور پیشنهاد چهار ماده ای را مطرح کرد که اروپایی ها نیز از این پیشنهاد از سه سال قبل مطلع بودند چراکه ما معتقد بودیم بحران یمن باید از راه صلح آمیز حل شود.

ظریف ادامه داد: در همین راستا بحث هایی را از مدت ها پیش با اروپایی درخصوص تغییر روششان در حمایت از رژیم های متجاوز اینچنینی داشتیم لذا این به معنای آن نیست که ما وارد مذاکره در حوزه دیگری شده ایم.

وزیر امور خارجه درخصوص مذاکرات برجامی با طرف اروپایی نیز خاطرنشان کرد: در موضوع برجام جمهوری اسلامی ایران همیشه در جایگاه مدعی بوده است و طرف های مقابل در جایگاه پاسخگویی هستند چراکه ما به تمام وظایفمان در برجام عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: امریکایی ها نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند بلکه تا حدی نیز مانع اجرای تعهدات طرف اروپایی شده اند لذا در جلسه قبلی ما در بروکسل نیز بحث ما با طرف اروپایی این بود که چرا شما به تعهدات خود در برجام کاملاً عمل نمی کنید؛ چرا برخی فشارهای امریکا بر شبکه بانکی شما وجود دارد و شما نتوانسته اید شبکه بانکی خود را از فشارهای امریکایی ها مصون نگه دارید.

ظریف خاطرنشان کرد: شما اطمینان داشته باشید که وقتی ما درباره برجام گفتگو می کنیم مدعی هستیم و طرف مقابل پاسخگوست نه برعکس.

وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعای رویترز مبنی بر گفتگوهای منطقه ای طرف ایرانی با کشورهایی چون آلمان، انگلیس و ایتالیا در حاشیه اجلاس مونیخ گفت: ما از دهه هفتاد شمسی با اروپایی ها گفتگوهای انتقادی داشتیم و سپس این گفتگوها جامع تر شد و در سطح بالا نیز شکل گرفت لذا ما در همه موارد درخصوص مسائل منطقه ای دیدگاه هایمان را مطرح کرده ایم.

وی افزود: ما در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته و داریم که اروپایی ها می توانند درخصوص موضوعاتی چون یمن نقش سازنده ای ایفا کنند لذا در گفتگوها از طرف اروپایی خواستیم که درخصوص یمن فعال تر وارد شود.

ظریف گفت: به طرف اروپایی اعلام کردیم که اگر شما بخواهید فعالانه درخصوص کمک به آتش بس در یمن و کمک رسانی انساندوستانه عمل کنید جمهوری اسلامی ایران نیز در کمک به مردم یمن با شما همکاری و گفتگو می کند.

وزیر خارجه گفتگو با طرف اروپایی درخصوص یمن را در راستای دستیابی به راه حلی سیاسی دانست و تصریح کرد: اما اینکه بعضی در اروپا بخواهند این گفتگوها را به تلاشی ازجانب اروپایی ها برای پاسخ به ادعاها و خواست های امریکا تبدیل کنند این حتماً موضوعی غیرواقعی و حرکتی تبلیغاتی - سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد: ما به آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز خواهیم گفت که اگر اروپایی ها بخواهند واقعاً برای صلح در یمن کار کنند جمهوری اسلامی ایران نیز آماده کمک و مشورت در حد امکانات خود است اما اگر بخواهند وارد یک بازی سیاسی - تبلیغاتی شوند آن زمان خودشان باید به تنهایی این بازی را انجام دهند.

ظریف تأکید کرد: گفتگوی سیاسی، گفتگو در مورد اختلافات است چراکه در حوزه تفاهمات نیازی به گفتگو نیست، اما اینکه چه مقداری این مذاکرات به تفاهم برسد؛ خود معلوم است که تاکنون خیلی به تفاهم نرسیده است.

مواضع طرف غربی درباره توان موشکی ایران شعار سیاسی است

وزیر امور خارجه گفت: اظهارات طرف غربی در مورد مسائل موشکی و نظیر آن در واقع شعار سیاسی است.

محمدجواد ظریف در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ما با همه کشورهایی که گفتگو می کنیم محورهای مشترکی درخصوص روابط دوجانبه و همچنین روابط اقتصادی، سیاسی، پارلمانی و موضوعات منطقه ای و بین المللی داریم.

وی با بیان اینکه تقریبا هر دو وزیر خارجه ای که کنار یکدیگر می نشینند در این خصوص بحث می کنند، افزود: ما با آقای لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز همین بحث ها را خواهیم داشت.

وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگو با طرف اروپایی با سابقه چندین ساله در این باره ادامه داد: بعضا توانسته ایم همکاری هایی در سطح روابط دوجانبه و منطقه ای در راستای صلح و امنیت نیز داشته باشیم، اما بعضا سوء استفاده هایی از جانب برخی محافل اروپایی صورت می گیرد که ما بارها اعلام کرده ایم برای مذاکره با طرف اروپایی در راستای روشن شدن مشکلات منطقه ای در صورت جدی بودن طرف مقابل آمادگی داریم.

ظریف با اشاره به حمله رژیم سعودی به یمن و اعتقاد ایران مبنی بر دستیابی به راه حل صلح آمیز در این راستا، گفت: در مذاکرات دوجانبه با همه کشورها نیز بر لزوم فعالیت طرف مقابل درخصوص بحران یمن تاکید می کردیم که همین گفتگوها را نیز با طرف اروپایی داشتیم و داریم.

وی افزود: ما اعتقاد داریم اینکه طرف اروپایی صرفا پشت متجاوز قرار گیرد روش سازنده ای نیست و اینکه حامی رژیمی باشد که علیه مردم یمن از انواع سلاح های مخرب که عموم آنها غربی هستند استفاده می کند و با همین سلاح ها مردم، شهروندان غیرنظامی و کودکان یمنی را بمباران می کند نیز خطرناک است لذا باید روش های خود را عوض کنیم و به روش صلح آمیز رو آوریم.

ظریف گفتگو با طرف فرانسوی را درخصوص اختلاف نظرها خواند و گفت: ما پاسخ های طرف مقابل را درخصوص تحریم های بانکی شنیدیم گرچه آنها معتقدند مربوط به بخش خصوصی است اما جمهوری اسلامی ایران این پاسخ ها را قانع کننده نمی داند.

وی ادامه داد: همچنین ما درخصوص حمایت طرف اروپایی از تروریست ها در خاک خود و همچنین در منطقه نیز صحبت کردیم، ما مدعی هستیم که شما منطقه ما را با فروش صدها میلیارد دلاری سلاح به انبار باروت تبدیل کرده اید.

ظریف افزود: گرچه تبلیغات طرف غربی بسیار وسیع است و در مورد مسائل موشکی و نظیر آن صحبت می کنند اما در واقع همه اینها شعار سیاسی است چراکه اگر بخواهند در این باره صحبت کنند باید بگویند که منظورشان از بحث موشکی و توان دفاعی ایران چیست.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آیا اگر طرف اروپایی بحث توان دفاعی ایران را مطرح کند درباره صدها میلیارد دلاری که به منطقه ما می فروشند و این منطقه را تبدیل به انبار باروت کرده اند نیز صحبت می کنند؟

ظریف افزود: گفتگو درخصوص موضوعاتی چون یمن سابقه ای چند دهه ای دارد اما اینکه تا چه مقدار به تفاهم برسد، معلوم است که خیلی تاکنون به تفاهم نرسیده است.