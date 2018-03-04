به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۳ مدال طلای عزت اله اکبری، حسن یزدانی و محمدجواد ابراهیمی در اوزان ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم، مدال نقره مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم و مدال برنز مصطفی حسین خانی و امین طاهری در اوزان ۷۴و ۱۲۵ کیلوگرم و کسب ۱۵۷ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید.



در این رقابت ها تیم ازبکستان با کسب ۱۷۸ امتیاز قهرمان شد و تیم قزاقستان نیز با کسب ۱۴۶ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج کشتی گیران کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم نادر حاج آقا نیا در دور اول با نتیجه ۸ بر ۴ از سد راحول آواره از هند گذشت وی در دور بعد نیز با نتیجه ۱۴ بر ۱۳ تسه وین سورن از مغولستان را شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد اما در این دیدار مقابل محمودجان شاوکاتوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر ۹ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل ژاندوس اسماعیل اف از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست خورد و پنجم شد.



در وزن ۶۱ کیلوگرم ایمان صادقی در دور نخست مقابل گرچک همرایف از ترکمنستان با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد، وی در دور بعد نیز شائوفنگ لیانگ از چین را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد اما در دیدار نیمه نهایی مقابل نوریسلام سانایف دارنده مدال برنز آسیا و نفر پنجم جهان با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل اولوکبک ژولدوشبیکوف از قرقیزستان با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و پنجم شد.



در وزن ۶۵ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل انخسایخان از مغولستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل دایچی تاکاتانی از ژاپن شکست خورد به به دیدار رده بندی رفت. امامی در این دیدار مقابل باجرانگ از هند با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب و پنجم شد.



در وزن ۷۰ کیلوگرم سید احمد محمدی در دور نخست در مصاف با کیسوکه اوتوگورو از ژاپن با نتیجه ۱۲ بر ۱۴ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، محمدی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر پراوین رانا از هند را مغلوب کرد وی در دور دوم نیز با نتیجه ۳ بر ۲ بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان، قهرمان بازی های آسیایی و آسیا از ازبکستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد اما در این مرحله مقابل مسلم اولویف دارنده کشتی گیر روسی الاصل قرقیزستان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد به به دیدار رده بندی رفت. حسین خانی در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۰ بر صفر دولت میرات اوراز گیلیوف از ترکمنستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۷۹ کیلوگرم عزت اله اکبری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با توجه به عدم حضور آدام باتیروف از بحرین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد توربولد گانبولد از مغولستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. اکبری در دیدار فینال مقابل رشید قربان اف از کشور ازبکستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم عظمت دولت بیکوف دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان و نقره آسیا از قزاقستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد وی در مرحله نیمه نهایی نیز در کمتر از ۳ دقیقه جاورایل شاپیف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. یزدانی در این دیدار اویوتمان اورگودول دارنده مدال نقره آسیا از مغولستان را در کمتر از ۳ دقیه با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۹۲ کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل چانگ جائه سو از کره جنوبی با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد وی در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۷ بر ۳ زوشن لین از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار آدیلیت داولومبایف از قزاقستان را با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب کرد و به عنوان قهرمانی رسید.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل مامد ابراگیم اف از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر بر جائه گانگ کیم از کره جنوبی غلبه کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار مقابل ماگومد ابراگیم اف دارنده مدال برنز المپیک با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل مراد رامانوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید اما در مرحله نیمه نهایی مقابل داوید مودزمانشویلی کشتی گیر گرجستانی الاصل و دارنده مدال نقره المپیک و برنز جهان از ازبکستان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد به به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به با نتیجه ۱۴ بر ۴ صحبت بیلیف از ترکمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.





رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:



* ۵۷ کیلوگرم: ۱- کوم سونگ کانگ (کره شمالی) ۲- محمودجان شاوکاتوف (ازبکستان) ۳- توشیهیرو هاسه گاوا (ژاپن) و ژاندوس ایسماعیل اف (قزاقستان) ۵- نادر حاج آقا نیا (ایران)

* ۶۱ کیلوگرم: ۱- نوریسلام سانایف (قزاقستان) ۲- کازویا کویاناگی (ژاپن) ۳- الوکبیک ژولدوشبیکوف (قرقیزستان) و شاروان (هند) ۵- ایمان صادقی (ایران)

* ۶۵ کیلوگرم: ۱- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) ۲- دایچی تاکاتانی (ژاپن) ۳- باجرانگ (هند) و تیمورجان عثمان جان اف (ازبکستان) ۵- یونس امامی (ایران)

* ۷۰ کیلوگرم: ۱- اختیار نوروزاف (ازبکستان) ۲- سئونگ بونگ لی (کره جنوبی) ۳- وینود کومار (هند) و میرجان آشیروف (قزاقستان) ... ۱۰- سید احمد محمدی (ایران)

* ۷۴ کیلوگرم: ۱- مسلم اولویف (قرقیزستان) ۲- مانداراخان گانزوریک (مغولستان) ۳- مصطفی حسین خانی (ایران) و دانیار کایسانوف (قزاقستان)

* ۷۹ کیلوگرم: ۱- عزت اله اکبری (ایران) ۲- رشید قربان اف (ازبکستان) ۳- توربولد گانبولد (مغولستان) و آسای تسوباسا (ژاپن)

* ۸۶ کیلوگرم: ۱- حسن یزدانی (ایران) ۲- اویوتمان اورگودول (مغولستان) ۳- عظمت دولت بیکوف (قزاقستان) و بی شنگ فنگ (چین)

* ۹۲ کیلوگرم: ۱- محمدجواد ابراهیمی (ایران) ۲- آدیلیت داولومبایف (قزاقستان) ۳- لین زوشن (چین) و عزیزبک سولیف (ازبکستان)

* ۹۷ کیلوگرم: ۱- ماگومد ابراگیموف (ازبکستان) ۲- مجتبی گلیج (ایران) ۳- کیم جائه گانگ (کره جنوبی) و تاکشی یاماگوچی (ژاپن)

* ۱۲۵ کیلوگرم: ۱- داویت مودزمانشویلی (گرجستان) ۲- گئورگی ساکانالیدزه (قطر) ۳- امین طاهری (ایران) و زولبو ناتساگسورن (مغولستان)

رده بندی تیمی: ۱- ازبکستان (۱۷۸ امتیاز) ۲- ایران (۱۵۷ امتیاز) ۳- قزاقستان (۱۴۶ امتیاز) ۴- مغولستان (۱۰۸ امتیاز) ۵- ژاپن (۱۰۵ امتیاز) ۶- کره جنوبی (۹۷ امتیاز) ۷- قرقیزستان (۸۶ امتیاز) ۸- هند (۶۴ امتیاز) ۹- چین (۵۸ امتیاز) ۱۰- ترکمنستان (۴۰ امتیاز).