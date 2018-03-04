۱۴۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسفعلی ابراهیم پور در این خصوص اظهارداشت: کارکنان یگان حفاظت منابع طبیعی در سال جاری با تلاش‌های شبانه روزی خود توانسته‌اند، ۱۴۵۲ هکتار از اراضی تصرفی را از دست متخلفان و متصرفان خارج کنند که ارزش ریالی برحسب عرف منطقه بیش از ۲۳۳ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: بعد از صدور احکام قضایی لازم بلافاصله اقدامات خلع ید و اعاده به وضع سابق با هماهنگی و با استفاده از امکانات موجود در یگان حفاظت و سایر دستگاه های اجرایی و با استفاده از توان عوامل نظامی و انتظامی انجام می شود.

ابراهیم پور افزود: تماس مردمی با شماره تلفن ۱۵۰۴امداد مرتع و جنگل اداره کل منابع طبیعی استان و ارسال پیام کوتاه به این سامانه در ۱۱ ماهه سال جاری تا کنون به تعداد ۲۵۴۸ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه طی ۱۱ماهه سال جاری تا کنون پنج مورد اطفای حریق از عرصه های ملی انجام شده است،اظهار داشت: در ۱۷۴هکتار از جنگل ومراتع استان اتش سوزی رخ داده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه درسالجاری ۷۱۹ پرونده چرای غیرمجاز دراستان صادرشده است، تصریح کرد: دراین راستا ۶۰۸ نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

ابراهیم پور بااشاره به اجرای ۱۰۰۵فقره احکام صادره قضایی طی سال جاری دراستان گفت: به تعدا ۵۹۶ مورد از تخریب و تصرف در اراضی ملی در راستای اجرای قانون تبصره یک ماده ۵۵ جلوگیری شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: از آنجایی که جنگل و مرتع اهمیت زیادی در حیات بشر دارد، پرونده های تخریب و تصرف در عرصه های ملی در سطح استان به خصوص در مناطق زاگرسی و رویش جنگلی با هماهنگی های انجام شده با مراجع قضایی در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آذربایجان غربی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن مرتع و مابقی آن عرصه های جنگلی است، این استان با داشتن عرصه های طبیعی یکی از استان های غنی کشور در این زمینه به شمار می رود.