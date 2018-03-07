«آموزش» راهبردِ ترویج حقوق شهروندی در استان سمنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در گردهمایی صبح چهارشنبه روسا و کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن اشاره به اهمیت ترویج حقوق شهروندی در راستای آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم جامعه، تأکید کرد: احیای ارزش‌های اسلامی، حقوق شهروندی و قانون‌گرایی ریشه شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز مداحان و مبلغان باید بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی نسبت به ترویج حقوق شهروندی اهتمام بیشتری داشته باشند، گفت: تأسی از سبک زندگی اسلامی و ائمه اطهار(ع) می‌تواند یک راهبرد اساسی در حفظ حقوق شهروندی محسوب شود.

شکری افزود: تکریم انسانیت و حفظ حقوق شهروندی دو مقوله‌ای هستند که باید در جامعه امروزی به‌مثابه دو اصل مهم مورد ترویج قرار گیرند و برای ترویج آن‌ها باید از آموزش و آگاهی بخشی استفاده کرد و در این راستا اما استفاده از ظرفیت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان شامل تشکل‌های دینی، مذهبی، قرآنی، مداحان، مبلغان، بانوان فرهیخته، رسانه‌ها، فضای مجازی، مؤسسات فرهنگی، هیئات مذهبی و ... می‌تواند کارساز باشد.

امنیت و ولایت دو نعمت بزرگ

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه امنیت و ولایت‌فقیه دو نعمت بزرگ انقلاب اسلامی برای مردم ایران اسلامی هستند، تأکید کرد: امنیت در جامعه عدالت اجتماعی و مسئولیت مدنی را تضمین می‌کند چراکه قانون محوری در جامعه رواج پیداکرده و درنتیجه اخلاق‌گرایی به‌خصوص مبتنی بر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه می‌شود و درنهایت این رویه و منش می‌تواند متضمن رعایت حقوق شهروندی باشد.

شکری گفت: رعایت حقوق شهروندی در زمره اولویت‌های جامعه اسلامی است که هم‌زیستی بین انسان‌ها و همچنین تعاملاتشان با حاکمیت و بالعکس را معنی می‌کند لذا در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به این امر شده که بهترین تعریف برای آن مجموعه ضوابطی است که بر اساس دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جامعه چیده شود.

وی افزود: حفظ روابط اجتماعی و منزلت انسانی که امروز می‌توان نام آن را حقوق شهروندی دانست تأکیدات ویژه دین اسلام را نیز در خود می‌بیند که ازجمله آن‌ها آیه ۲۹سوره بقره است که خداوند در آن حق حیات را به‌مثابه یکی از نخستین حقوق بشری عنوان کرده و می‌فرمایند «خدا آن‌کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفرید» و لذا باید توجه داشت که دین اسلام برای حقوق شهروندی اهمیت ویژه‌ای قائل است.

اهمیت مشارکت مردم در تحقق حقوق شهروندی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: مشارکت همه انسان‌ها در ساختن زندگی اجتماعی و تعریف حقوق حاکمیت اسلامی بر مردم و مردم بر حاکمیت اسلامی دیگر تأکید دین مبین سلام در مقوله حقوق شهروندی است که خدای متعال بر آن صحه می‌گذارد و از سوی دیگر باید در نظر داشت که حقوق اجتماعی در اسلام بارها و بارها در کلام بزرگان دینی و اندیشمندان اسلامی مورد تأکید قرارگرفته که این اصل نیز در حقوق شهروندی ازنظر اسلام بیان‌شده است.

شکری با تأکید بر اینکه بهره‌مندی تمام انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندان یکی از زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی است که خداوند از آن به‌مثابه حق‌الناس ذکر می‌کند، گفت: اسلام رعایت حقوق شهروندی را وظیفه حاکمیت و مردم به‌عنوان دو رکن شکل‌گیری نظام سیاسی می‌داند و همواره بر آن صحه می‌گذارد.

وی بابیان اینکه حقوق شهروندی حق داشتن یک زندگی عادی به همراه برخورداری از خدمات حکومت اسلامی است، بیان کرد: در سال‌های اخیر با افزایش مطالبات در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، حقوق شهروندی نیز مورد تأکید ویژه‌ای قرارگرفته که یکی از راه‌های اشاعه آن، آموزش است و دراین‌بین مبلغان دینی یکی از تأثیرگذارترین اقشار هستند.