  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۱

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

سخنگوی ریاست جمهوری مصر به محورهای گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و مصر اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بسام راضی سخنگوی ریاست جمهوری مصر از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خبر داد.

وی افزود که در این تماس تلفنی روابط مصر و آمریکا و ضرورت توسعه و بهبود آن مورد رایزنی قرار گرفته است و طرفین بر ادامه همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف در آینده تاکید کردند.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: در این تماس تلفنی همچنین موضوعات منطقه ای مورد رایزنی قرار گرفت و بر ضرورت حل بحران های کنونی در منطقه از طریق سیاسی تاکید شد.

بسام راضی گفت: همچنین تلاش های مبذول داشته شده از سوی مصر در زمینه مبارزه با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آمریکا بر حمایت از مصر در جنگ ضد تروریسم تاکید کرد.

کد مطلب 4243426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه