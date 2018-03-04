رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بسام راضی سخنگوی ریاست جمهوری مصر از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خبر داد.

وی افزود که در این تماس تلفنی روابط مصر و آمریکا و ضرورت توسعه و بهبود آن مورد رایزنی قرار گرفته است و طرفین بر ادامه همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف در آینده تاکید کردند.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: در این تماس تلفنی همچنین موضوعات منطقه ای مورد رایزنی قرار گرفت و بر ضرورت حل بحران های کنونی در منطقه از طریق سیاسی تاکید شد.

بسام راضی گفت: همچنین تلاش های مبذول داشته شده از سوی مصر در زمینه مبارزه با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آمریکا بر حمایت از مصر در جنگ ضد تروریسم تاکید کرد.