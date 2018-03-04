پتانسیل های گردشگری محدوده سد ۱۵خرداد دلیجان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی روز یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت مسئله ساماندهی وضعیت آبگرم شهرستان محلات است، زیرا این منطقه می تواند به عنوان یک پتانسیل بسیار ارزشمند در حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در راستای رسیدگی به وضعیت منطقه آبگرم محلات در جلسات گذشته اقداماتی تصویب شده و انجام گرفته اند اما برای این منطقه به عنوان یک منطقه نمونه توریستی و سایت گردشگری ویژه بنیاد مسکن اقدام کرده است و طرحی را ارائه داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مسئله تامین اعتبار در راستای فراهم کردن زیرساخت های این منطقه ازجمله راه دسترسی، آب، برق، گاز و سایر مسائل در این جلسه مطرح شد و به دنبال آن مصوب شد تا دستگاه های اجرایی مرتبط این زیرساخت ها را فراهم آورند.

حسینی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: غار نخجیر دلیجان به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری تلقی می شود و متولی مناطق نمونه گردشگری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها هستند و باتوجه به اینکه پیش از این هم این منطقه در اختیار اداره کل میراث فرهنگی قرار داشت تاکید بر این شد که متولی این منطقه همچنان میراث فرهنگی بماند تا بتوانیم سرمایه گذار مناسبی را پیدا کنیم که منابع مالی قابل توجهی داشته باشد و براساس قانون مدیریت این منطقه گردشگری را واگذار کنیم.

وی ادامه داد: واگذاری این غار علاوه بر اداره آن، زمینه های مختلف سرمایه گذاری از جمله اقدامات اقامتی، پذیرایی و تفریحی را فراهم می آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: همچنین منطقه گردشگری سد ۱۵ خرداد دلیجان یکی از سایت ها و مناطق دیدنی بزرگ بین راهی کشور را در دل خود جای داده که تصمیم داریم به توسعه این منطقه بپردازیم، در این راستا زمین های مدنظر برای توسعه به مرکز معرفی می شوند و امیدواریم تهران نیز این اراضی را تایید کند.