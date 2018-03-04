ایمنی راههای آذربایجان غربی در سفرهای نوروزی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه های آذربایجان غربی با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی طی روزهای آینده، افزود: تصمیم گیری برای انجام اقدامات در خصوص ایمنی راه ها باید سریع انجام شود و دستگاه های اجرایی منتظر تصویب کمیسیون نباشند.

وی ادامه داد: به منظور ایمن سازی جاده ها و کاهش تصادف های جاده ای کمیته فنی کمیسیون ایمنی راه ها با ترکیب اداره کل راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس راه و دفتر فنی و ترافیک استانداری تشکیل شده است.

کهوریان بر پوشش شبکه تلفن همراه در جاده ها تاکید کرد و افزود: با پوشش تلفنی جاده ها اطلاع رسانی در زمان وقوع حادثه به راحتی امکان پذیر می شود و حضور نیروهای امدادی به راحتی و با سرعت انجام می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در این جلسه با اعلام اینکه برای آغاز سفرهای نوروزی آمادگی ۸۰ درصدی در این استان وجود دارد، گفت: با تزریق اعتبارات لازم طی روزهای آینده این آمادگی به ۱۰۰ درصد می رسد.

عبدالحسین علی اکبری با اشاره به احداث راهدارخانه تکاب، افزود: این راهدارخانه در مسیر اغول بیگ واقع شده و تکمیل و راه اندازی آن نیازمند تامین اعتبار است.

وی محور ارومیه-مهاباد را دارای بیشترین فراوانی نقاط حادثه خیز در بین محورهای استان دانست اظهار داشت: در راستای افزایش ضریب ایمنی جاده ها ۱۸۵ میله ترافیکی در نقاط پرحادثه محور ارومیه- مهاباد مورد بهره برداری قرار گرفت.

علی اکبری از اجرای طرح های راهداری و راهسازی در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اصلاح نقاط پرحادثه و تعمیر و بازسازی ابنیه فنی با استفاده از امکانات و نیروهای این اداره عملیاتی شده و تاثیر بسزایی در افزایش شاخص های ایمنی جادهای داشته است.