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۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۱

جشنواره هنرهای اجرایی ورزشی منطقه ۳ کشور در اراک پایان یافت

جشنواره هنرهای اجرایی ورزشی منطقه ۳ کشور در اراک پایان یافت

اراک- رئیس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی از پایان جشنواره پیرامید(هنرهای اجرایی ورزشی) بانوان منطقه سه کشور و قهرمانی تیم ایلام در اراک خبر داد.

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین دوره جشنواره پیرامید(هنرهای اجرایی ورزشی) بانوان منطقه سه کشور که با شرکت ۱۴۰ نفر از استان های مرکزی، کرمانشاه، همدان، ایلام و کرستان در اراک جریان داشت، شامگاه یکشنبه با قهرمانی تیم ایلام، نایب قهرمانی تیم کرمانشاه و سومی استان مرکزی پایان یافت.

رئیس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: این جشنواره با هدف آماده سازی تیم ها به منظور حضور در برنامه های فرهنگی ورزشی و اجرای حرکات موزون ورزشی در برنامه های افتتاح و اختتامیه های مسابقات کشوری، ملی و بین المللی، در اراک به مدت یک روز برگزار شد.

علی بخشی با اشاره به اینکه یازده داور اعزامی و یک داور از وزارت ورزش و جوانان این جشنواره ورزشی را داوری کردند، بیان داشت: در پایان رقابت ها به اعضای تیم های برتر حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

به گفته رئیس گروه توسعه امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، قبل از برگزاری جشنواره ۱۷ نفر در کارگاه آموزشی داوری جشنواره پیرامید منطقه سه کشور حضور یافتند که ۱۲ نفر در داوری این جشنواره مشارکت داشتند.

کد مطلب 4243442

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