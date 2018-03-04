جشنواره هنرهای اجرایی ورزشی منطقه ۳ کشور در اراک پایان یافت

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین دوره جشنواره پیرامید(هنرهای اجرایی ورزشی) بانوان منطقه سه کشور که با شرکت ۱۴۰ نفر از استان های مرکزی، کرمانشاه، همدان، ایلام و کرستان در اراک جریان داشت، شامگاه یکشنبه با قهرمانی تیم ایلام، نایب قهرمانی تیم کرمانشاه و سومی استان مرکزی پایان یافت.

رئیس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: این جشنواره با هدف آماده سازی تیم ها به منظور حضور در برنامه های فرهنگی ورزشی و اجرای حرکات موزون ورزشی در برنامه های افتتاح و اختتامیه های مسابقات کشوری، ملی و بین المللی، در اراک به مدت یک روز برگزار شد.

علی بخشی با اشاره به اینکه یازده داور اعزامی و یک داور از وزارت ورزش و جوانان این جشنواره ورزشی را داوری کردند، بیان داشت: در پایان رقابت ها به اعضای تیم های برتر حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

به گفته رئیس گروه توسعه امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، قبل از برگزاری جشنواره ۱۷ نفر در کارگاه آموزشی داوری جشنواره پیرامید منطقه سه کشور حضور یافتند که ۱۲ نفر در داوری این جشنواره مشارکت داشتند.