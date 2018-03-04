توزیع میوه شب عید در ۱۰۰ نقطه از استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، بهمن حسین زاده شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اردبیل تصریح کرد: در شهر اردبیل ۲۵ نقطه و سایر شهرستانها و بخشها ۷۵ نقطه برای توزیع میوه با همکاری دستگاههای مرتبط مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه هزار و۳۵۰ تن میوه برای شب عید تأمینشده ادامه داد: سهم استان اردبیل۹۰۰ تن پرتقال و ۴۵۰تن سیب در نظر گرفتهشده، که عموماً از باغات داخل کشور تهیه شده و در سردخانههای استان نگهداری میشود.
رئیس جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر اینکه نظارت لازم از محلهای توزیع صورت خواهد گرفت: ادامه داد: طبق سنوات گذشته باید اکیپهای بازرسی و نظارت در سطح شهر فعال باشند تا ضعف و نارساییهای گذشته تکرار نشود.
وی با بیان اینکه در ۲۰اسفندماه میوههای تنظیم بازار قیمتگذاری میشود، ادامه داد: باید نحوه و چگونگی توزیع نسبت به سالهای گذشته به شکل مطلوب صورت گیرد چرا که نارساییها در سنوات گذشته شناسایی شده و برای رفع آن اقدامات اساسی صورت گرفته است.
حسینزاده همچنین در مورد نظارت و توزیع سایر اقلام متذکر شد: در آستانه عید نوروز توزیع گوشت گوساله منجمد، تخممرغ، مرغ منجمد و برنج هندی و تایلندی که مناسب برای مصرفکنندگان باشد در دستور کار قرار دارد.
