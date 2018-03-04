۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۷

فیصل المقداد:

هراسی از تهدیدات نداریم/عملیات ارتش سوریه متوقف نخواهد شد

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تاکید بر ادامه عملیات ارتش سوریه ضد تروریستها اعلام کرد: هراسی از تهدیدات آمریکا و غربی ها نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: ما از تهدیدات نمی هراسیم و سوریه استوار و پابرجاست و پیروزی هایی ضد تروریستها به دست آورده است و کسانی که تهدید می کنند در واقع به گروههای تروریستی اطمینان می دهند تا به قتل غیرنظامیان ادامه دهند.

وی افزود: تهدیدات و وارونه جلوه دادن حقایق از سوی رهبران غرب با هدف ترساندن است و جامعه بین المللی می داند که اینها دروغگو هستند. ما تلاش کردیم که ۴۶ محموله کمک به غوطه ارسال کنیم اما گروههای مسلح به گلوله باران گذرگاه ادامه می دهند.

المقداد تاکید کرد: ما با ارسال کمک های انسانی به اردوگاه الرکبان موافقیم اما سازمان ملل باید رسیدن آن به افراد سزاوار و نیازمند را تضمین کند.

معاون وزیر خارجه سوریه بیان کرد: عملیات ارتش سوریه و متحدانش متوقف نخواهد شد و هر که تهدید به اقدامات نظامی می کند به گروههای تروریستی اطمینان می دهد.

وی افزود: کسی که ۷ سال در برابر شدیدترین هجمه تروریستی آمریکایی-غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس پایداری کرده است از تهدیدات ترسی به خود راه نمی دهد.

