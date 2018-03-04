هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در نیشابور نداشتیم

محمدعلی فرهمند راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده روزانه تخم مرغ طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۵۸ هزار ریال در فروشگاههای نیشابور توزیع میشود.
وی افزود: هم اکنون ۱۷ واحد فعال مرغ تخم گذار با ظرفیت ۶۴۰ هزار قطعه مرغ در نیشابور فعالیت دارد که سالانه به ۴۶۰۰ تن تولید سالانه دارند.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار کرد: تعداد فروشگاه های توزیع تخم مرغ تنظیم بازار نیشابور ۵ واحد است و مابقی فروشگاه ها در طرح تنظیم بازار نیستند.
وی ابراز کرد: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی بیماری آنفلوانزا پرندگان در سال ۹۶ در مرغداری های این شهرستان مشاهده نشده ولی با این حال مرغداران باید شرایط بهداشتی و قرنطینه ای را برای پیشگیری از بیماری فوق رعایت کنند.
