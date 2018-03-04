  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۹

مدیر جهادکشاورزی نیشابور:

هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در نیشابور نداشتیم

هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در نیشابور نداشتیم

نیشابور - مدیر جهادکشاورزی نیشابور گفت: خوشبختانه در سال جاری هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در نیشابور نداشتیم.

محمدعلی فرهمند راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده روزانه تخم مرغ طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۵۸ هزار ریال در فروشگاه‌های نیشابور توزیع می‌شود. 

وی افزود: هم اکنون ۱۷ واحد فعال مرغ تخم گذار با ظرفیت ۶۴۰ هزار قطعه مرغ در نیشابور فعالیت دارد که سالانه  به ۴۶۰۰ تن تولید سالانه دارند. 

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار کرد: تعداد فروشگاه های توزیع تخم مرغ تنظیم بازار نیشابور ۵ واحد است و مابقی فروشگاه ها در طرح تنظیم بازار نیستند. 

وی ابراز کرد: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی بیماری آنفلوانزا پرندگان در سال ۹۶ در مرغداری های این شهرستان مشاهده نشده ولی با این حال مرغداران باید شرایط بهداشتی و قرنطینه ای را برای پیشگیری از بیماری فوق رعایت کنند. 

کد مطلب 4243457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها