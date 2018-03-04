ساماندهی منطقه گردشگری آبگرم محلات نیازمند تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردی روز یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حوزه شهرستان محلات با توجه به ساماندهی منطقه آبگرم این شهرستان ضرورت دارد از ظرفیت دستگاه های اجرایی برای این روستای هدف گردشگری بهره مند شویم.

وی افزود: منطقه آبگرم آنگونه که باید شناسایی نشده و تنها اسمی از پتانسیل معدنی آن آمده و در واقع ظرفیت مطلوبی برای استفاده از این منطقه درنظر گرفته نشده که ما باید برای جذب گردشگر توسط عوامل دولتی و شرکت های وابسته به دولت زیرساخت های لازم را مهیا کنیم.

سرپرست فرمانداری های دلیجان و محلات خاطرنشان کرد: با تقسیم وظایف، دستگاه هایی اعم از توزیع برق، آبفا روستایی و بنیاد مسکن موظف شدند که با یک محدودیت زمانی برخی از اقدامات را اجرایی کنند و زیرساخت های مربوطه را فراهم آورند و تاکنون ۱.۵میلیارد تومان بودجه از سرفصل های اعتباری استان به توسعه منطقه گردشگری آبگرم محلات اختصاص داده شده است.

کردی تصریح کرد: در وهله نخست باید زیرساخت های مناسبی برای این منطقه به وجود آوریم و سپس به بهسازی معابر بپردازیم، اصلاح راه ورودی این منطقه یکی از مصوبات جلسه امروز بود که براساس آن باید راهی ایمن برای تردد گردشگران ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: دولت باید سیاست گذار خوبی باشد نه تصدی گر ماهر، زیرا همیشه از تصدی گری دولت ضربه خورده ایم، مردم خود می توانند وارد عرصه سرمایه گذاری شوند و ما در این زمینه باید جریان اعطای تسهیلات به سوئیت های محلی بوم گردی را آسان سازیم.

سرپرست فرمانداری های دلیجان و محلات عنوان کرد: طرح بسیار ویژه ای تحت عنوان بزرگترین استخر آب معدنی کشور با اعتباری معادل ۲۰میلیارد تومان در این منطقه در حال اجرا است که امیدواریم بتوانیم با احداث آن از شرایط سنتی برخی ساختمان ها رهایی یابیم، سال گذشته مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان در زمینه بازسازی هتل آبگرم صرف شده اما هنوز هم منطقه جامعی برای آب درمانی در این شهرستان وجود ندارد.

کردی بیان کرد: درنظر داریم منطقه گردشگری همای سعادت شهرستان دلیجان را به یک منطقه نمونه ملی گردشگری مبدل سازیم تا از قالب رستوران داری جایگاه سوخت خارج شود، زیرا در حد فاصل اصفهان تا تهران مکانی برای استراحت مسافران وجود ندارد درصورتی که این مجتمع رفاهی دارای ۳۲ سوئیت است و باید در کنار این امکانات شهربازی تعبیه شود تا شرایط رفاهی کامل تری در اختیار مسافران قرار دهیم.

وی افزود: همچنین درحال عقد تفاهم نامه ای با مجموعه آب منطقه ای قم هستیم تا با رعایت شرایط بهداشتی بتوانیم از آب سد ۱۵ خرداد برای احداث یک مجموعه قایق رانی در این منطقه استفاده کنیم.