به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری لرستان شامگاه یکشنبه برگزار شد و در این جلسه زمینه برای طرح مشکلات متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر، روستائیان و عشایر در استان فراهم شد تا همه متقاضیان از عملکرد بانکهای استان و همچنین عدم همکاری آنها برای پرداخت تسهیلات اشتغال انتقاد کنند.
بعد از ۴ ماه رفتوآمد گفتند تسهیلات نمیدهیم
یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در این رابطه بابیان اینکه بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات هیچگونه همکاری ندارند اظهار داشت: بعد از گذشت چهار ماه رفتوآمد به بانک برای دریافت تسهیلات به من اعلام کردهاند که امکان پرداخت تسهیلات به طرح من وجود ندارد.
وی بابیان اینکه ابتدا بانک به من اعلام کرد که مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات ارائه دهم گفت: من نیز سند، طرح توجیهی، ضامن و ... را تأمین کردهام اما بانک از پرداخت تسهیلات موردنیاز طرح من خودداری میکند.
این متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال گفت: زندگی من در حال نابودی است و خانواده من دچار مشکل شده است و این در حالی است که باوجود تلاشهای انجامشده امروز بانک به من میگوید که امکان پرداخت تسهیلات بعد از چهار ماه مراجعه وجود ندارد.
تنها ضامن کارمند بانک را میپذیریم
یکی دیگر از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال بابیان اینکه من بین بانک عامل استان و همچنین شعبه شهرستان دورود پاسکاری میشوم گفت: درنهایت بانک عامل استان بانک شعبه شهرستان را توجیه کرده و تازه متوجه شده است که ما به بانک معرفیشدهایم.
وی ادامه داد: من مدارک موردنیاز را کامل کردم و به بانک تحویل دادهام و درنهایت به من اعلام کردند باید دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه ساختمان شهری به بانک ارائه بدهم.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در استان بابیان اینکه برای دریافت تسهیلات که به بانک ملی مراجعه کردم به من اعلام شد که باید برای ضامن کارمند رسمی معرفی کنم گفت: من کارمند رسمی را به بانک معرفی کردم که در مرحله بعد بانک به من اعلام کرد که باید ضامنی که معرفیشده کارمند رسمی بانک ملی باشد و دارای سابقه کاری زیر ۲۶ سال باشد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه درنهایت با تلاش فراوان توانستم که ضامن مدنظر بانک را پیدا و معرفی کنم گفت: زمانی که به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه کردم به من گفتند که اسم شما به دلیل اینکه دیر مراجعه کردهاید از لیست حذفشده است.
پرداخت تسهیلات منوط به اخذ مجوز چاه آب
این متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال در لرستان بابیان اینکه من دو ماه دنبال پیدا کردن ضامن و دررفت و آمد به بانک بودهام گفت: درنهایت به من اعلام کردند که اداره کار طرح دیگری را جایگزین طرح شما کرده است و اسم شما حذفشده است.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در لرستان بابیان اینکه طرح من در حوزه دامپروری بوده است گفت: در حال حاضر طرح من ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات معرفیشدهام.
وی بابیان اینکه من تمام مجوزهای موردنیاز را در این رابطه اخذ کردهام گفت: در حال حاضر بانک به من اعلام کرده که باید مجوز چاه را اخذ کنم.
این متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال در لرستان با تأکید بر اینکه من میتوانم از طریق تانکر آب موردنیاز واحد را تأمین کنم و نیازی به حفر چاه نیست گفت: من همه زندگیام، طلاهای زن و بچه و ماشینم را فروختهام تا این طرح را به این مرحله رساندهام و این در حالی است که بانک همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به طرح من را ندارد.
معاون استاندار: از طریق وزارت کشور و معاون اول رئیسجمهور اقدام میکنیم
این سخنان متقاضیان تسهیلات اشتغال در لرستان موجب شد تا معاون اقتصادی استاندار لرستان از عملکرد بانکهای استان در این رابطه انتقاد کند و بگوید: در کارگروه ملی اعلامشده که اگر بانکها همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات نداشتند از سوی استانداری به وزارت کشور معرفی شوند تا با این بانکها برخورد شود.
وی بابیان اینکه جاهایی که شاکی وجود دارد شکایتها مستند شود تا به وزارت کشور ابلاغ کنیم گفت: اگر لازم باشد این موضوع را از طریق معاون اول رئیسجمهور و مدیران شعب بانکی در سطح کشور نیز پیگیری خواهیم کرد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان بابیان اینکه طرحهای پرداخت تسهیلات اشتغال از اولویتهای دولت است گفت: این امر نیز باید در لرستان و از سوی بانکها موردتوجه قرار گیرد.
امیری همچنین با تأکید بر اینکه باید طرحهای اشتغال در سامانه «کارا» ظرف یک هفته آینده ثبت شوند گفت: همچنین بانکها نیز باید هر هفته گزارش خود را در رابطه با پرداخت تسهیلات ارائه دهند.
وی تأکید کرد: باید با اقدامات و برنامهریزی لازم تا پایان سال جاری طرحهایی که مصوب و عقد قرارداد شدهاند تسهیلات لازم را دریافت کنند.
