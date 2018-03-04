تعیین شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه یکشنبه در جلسه جمع بندی اقدامات و تدوین برنامه های اجرایی حوزه معاونت سیاسی استانداری مرکزی در سال ۹۷، اظهار داشت: در نظر داریم برای ارزیابی عملکرد فرمانداری ها و بخشداری ها و سایر دستگاه های اجرایی استان مرکزی شاخصه های تخصصی و عمومی مناسبی تدوین و سپس عملکردها را برمبنای این معیارها ارزیابی کنیم.

وی افزود: پس از ابلاغ شاخصه های تدوین شده و انجام هماهنگی های لازم در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به تقسیم کار می پردازیم و به دنبال آن تشکیل تیم های اجرایی ارزیابی از عملکرد دستگاه ها را در دستور کار قرار می دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تشکیل مجمع سلامت شهرستان های استان مرکزی یکی دیگر از اقدامات قابل توجه و مهم در استان بوده و اصلی ترین اهداف تشکیل این مجمع ها ارائه آموزش، فرهنگ سازی، تشویق سازمان ها، نهادها و آحاد جامعه در راستای فعالیت موثر برای ارتقای سلامت عمومی است.

حقیقی تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی و حوادثی اعم از سوانح رانندگی تنها با ارائه طرح های عملیاتی توسط مدیران کل ممکن می شود که در این زمینه باید مجری اجرای طرح ها مشخص و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی در این زمینه همکاری داشته باشند و تا حد ممکن از موازی کاری بپرهیزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: در نظر داریم با تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی مناسب در مسیر توسعه استان مرکزی گام موثر برداریم و علاوه بر ایفای این نقش، درصدد کاهش تصادفات و آسیب های اجتماعی هستیم، همچنین باید به یاد داشته باشیم که اجرایی شدن تصمیمات و مصوبات جلسات می تواند در راستای رفع مشکلات بسیار موثر واقع شود و هدف باید اجرای سریع مصوبات پس از تصمیم نهایی باشد.