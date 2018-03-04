تنها ۲ طرح اشتغالزای پلدختر موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله دستیاری شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان در سخنانی بابیان اینکه درمجموع تعداد طرح‌های اشتغالزای فراگیر پلدختر ۱۷۶ مورد بوده است اظهار داشت: میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این تعداد طرح ۲۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است.

وی بابیان اینکه از مجموع طرح‌های اشتغالزای شهرستان پلدختر ۱۵ طرح از سوی بانک‌ها مصوب شده است افزود: همچنین ۱۰۹ طرح نیز انصراف داده‌اند.

فرماندار پلدختر بابیان اینکه چهار طرح دیگر نیز توجیه اقتصادی نداشته‌اند گفت: درمجموع دو طرح اشتغالزای پلدختر موفق به دریافت ۵۱۶ میلیون تومان تسهیلات شده‌اند.