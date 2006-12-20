شرایط برای موسیقی پاپ در دوره های گذشته بهتر بود

"علیرضا عصار" خواننده موسیقی پاپ ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به گمان من این شرایط در دوره های گذشته بیش از امروز فراهم بوده و یا حداقل در دوره گذشته با شرایط بهتر و ذهنی آزادتر به اجرای کنسرت برای مردم فکر می کردیم .

وی در ادامه به جایگاه موسیقی پاپ اشاره کرد وگفت: زمانی که می خواهیم درباره موسیقی پاپ صحبت می کنیم باید جنبه های مختلف این نوع خاص ازهنر موسیقی را در نظر بگیریم ؛چراکه معتقدم موسیقی پاپ به دلیل وجود سلایق مختلف از سوی مخاطب تعاریف گوناگونی را نیز شامل می شود ولی درنهایت جایگاه هنر موسیقی در انواع مختلف پاپ ، سنتی ، کلاسیک و همچنین میزان موفقیت فعالان آن را مردم تعیین می کنند .

"علیرضا عصار" آهنگساز درباره وجود ابتذال در ساخت موسیقی پاپ گفت:من از به کارگیری واژه ابتذال درمورد موسیقی پاپ بیزارم وبه نظرم هیچ نوع موسیقی ای مبتذل نیست ؛ بلکه ترانه هایی که همراه با موسیقی پاپ به کار می گیرند شکل ابتذال را به این نوع موسیقی می دهد و متاسفانه همه چیز به نام موسیقی پاپ تمام می شود ؛ البته نباید علاقه گروه خاصی از مخاطب به این نوع موسیقی را بنابر شرایط سنی آنها فراموش کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد:برای از بین بردن این مسئله وظیفه تمام مسئولان فرهنگی با همراهی هنرمندان عرصه موسیقی است که سلیقه و ذائقه مخاطب را با ارائه آثار ارزشمند تغییر دهیم.

این خواننده در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا وجود انجمن موسیقی پاپ تا چه اندازه می تواند مفید باشد گفت:به هر حال برای تغییر ذائقه و تربیت شنیداری نسل جوان مخاطب باید انجمن و یا به عبارتی سرپناهی برای اهالی موسیقی وجود داشته باشد؛ اما گمان می کنم این نوع موسیقی جدا از دفتر موسیقی وشعر وزارت ارشاد و یا خانه موسیقی نیست و به نظرم همین مراکز کافی است ولی در نهایت اگرقانون کپی رایت در کلیه آثار هنری محفوظ باشد؛ هم هنرمند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه می دهد و هم مخاطب یاد می گیرد که از آثار کپی شده استفاده نکند.

"علیرضا عصار" درپایان به آلبوم "پنهان مکن" اشاره کرد و گفت:این آلبوم شامل هفت قطعه با اشعاری از شاعرانی چون شاملو ، شفیعی کدکنی، افشین یداللهی ، شاهکار بینش پژوه و افشین مقدم است که با تنظیم و آهنگسازی شهرداد روحانی منتشر شده است.