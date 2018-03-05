به‌ گزارش خبرنگار مهر، اسعد اردلان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی حلبچه که در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: جنایت ضد بشری بمباران شیمیایی حلبچه در میان جامعه دانشگاهی به ادبیات سیاسی بزرگ تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه‌ جنایتکاران فاجعه‌ حلبچه بی کیفر ماندند و کوردها در این پرونده‌ باز هم مظلوم واقع شدند، افزود: تشکل های مدنی باید در این راستا تلاش بیشتر بکنند و بافشار بر جامعه‌ بین المللی از تکرار بی کیفری برای جنایتکاران جلوگیری کنند.

به‌ گفته‌ وی جنایت حلبچه‌ نقض ماده‌های ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه‌ دیوان کیفری است چون طبق محتوای این سه‌ ماده‌ فاجعه‌ حلبچه‌ ژینو ساید، تجاوز و جنایت علیه‌ بشریت است.

اردلان گفت: اکنون که سازمان بین‌المللی در ضعیف‌ترین دوران خود به سر می‌برد باید مراکز علمی و حقوقی راهی برای رهایی از جنگ‌های غیراخلاقی بیابند.

گفتنی است، بمباران شیمیایی حلبچه در ۲۵ اسفند ۶۶ توسط حکومت بعث عراق صورت گرفت، در این عملیات نزدیک به ۵ هزار نفر اکثراً از غیرنظامیان کشته و حدود ۷ تا ۱۰ هزار نفر زخمی شدند.