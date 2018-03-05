به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «مغز من» به تهیه کنندگی بهرام رادان، بازیگر سینما و به کارگردانی سیاوش صفاریان پور ساخته می شود. این مستند ۹۰ دقیقه ای، داستان فیلم کنجکاوی این بازیگر برای کشف رازهای مغز انسان است.

فیلم مستند «مغز من» که قرار است در سینماها و دیگر مراکز فرهنگی کشور اکران شود، با حمایت ستاد علوم و توسعه فناوری شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید و ساخته می شود و طی آن ساختار پیچیده مغز انسان و علوم شناختی تشریح و به نمایش در می آید.

فرهاد شمسیان، نویسندگی متن داستانی این مستند را برعهده دارد و بهرام رادان علاوه بر تهیه کنندگی آن در نقش راوی فیلم مستند مقابل دوربین خواهد رفت.