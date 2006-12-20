دیدار سرزده وزیر دفاع جدید آمریکا از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وی درجمع خبرنگاران گفت :" هدف من خروج نظامیان ازعراق، گوش دادن به فرماندهان، گفتگو با عراقیها و دیدن آن چیزی است که من می توانم از آن درسی بیاموزم."

وی درادامه این اظهارات تاکید نمود: هدف وی یادگیری چیزهای زیادی است. وزیر دفاع جدید آمریکا در 27 آذرماه طی مراسمی سوگند یاد کرد و قول داد که جنگ عراق اولویت کاری وی خواهد بود.

وی پس ازمراسم تحلیف خود به عنوان بیست و دومین وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون گفت : "همه ما می خواهیم تا راهی را برای برگرداندن دختران وپسران خود پیدا کنیم، اماهمانطورکه رئیس جمهوراین مسئله را روشن کرده، ما نمی توانیم به سادگی موجبات شکست را در خاورمیانه فراهم آوریم."

بوش نیزدر همین زمینه اعلام نمود که از گیتس انتظاردارد تا به کشورش برای شکل دادن یک راه جدید روبه جلو درعراق کمک کند.

گیتس پیش از این رئیس سیا(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) بوده و ریاست دانشگاه A&M تگزاس را نیز بر عهده داشته است .

وی جانشین "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع پیشین آمریکا شد که یک روز پس از انتخابات میاندوره ای کنگره در هفتم نوامبر( 16 آبان) استعفا کرد. کمیته سرویسهای مسلح سنای آمریکا نیز به اتفاق آرا " رابرت گیتس" کاندیدای پست وزارت دفاع این کشور را تائید کرد.

یادآور می شود رامسفلد تنها کسی است که تا کنون دوبار به عنوان وزیر دفاع آمریکا انتخاب شده؛ یک بار از 20 نوامبر 1975 تا 20 ژانویه 1977 وبار دوم از 20 ژانویه 2001 تا دسامبرسال جاری و بیشترین زمان تصدی گری پست وزرات دفاع آمریکا مربوط به رابرت اس. مک نامارا است که از 21 ژانویه 1961 تا 29 فوریه 1968 در این پست حضور داشت.