معرفی تویوتا هیبرید سوپرا TopSUV2018 - 2019

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این خودروساز نه تنها در زمینه تیراژ بالا و کیفیت توانست یک سر و گردن از بقیه رقبا بالاتر شود بلکه در زمینه تولید ایده‌های ناب و خودروهای خاص نیز زبانزد شده و خودروهای غیرقابل مقایسه‌ای با دیگر رقبا تولید و به بازار عرضه می‌کند.

تعمیرات خودروهای برند تویوتا نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردارند. مواردی همچون وجود قطعات یدکی غیر اصلی نیز به حساسیت موضوع افزوده است.

تویوتا سوپرا (Toyota Supra) که طراحی آن براساس خودروهای موتور جلو و محور عقب می باشد خودرویی است که در سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۲ در ژاپن به تولید رسیده است. باید بگوییم که این خودرو وارد ایران نشده اما به قدری در فیلم‌ها و بازی‌ها دارای شهرت است که همه ما آشنایی جزئی با آن داریم. در بخش زیر به آخرین خبرهای رسیده از آخرین مدل تویوتا سوپرا خواهیم پرداخت.

مشخصات موتور تویوتا هیبرید سوپرا ۲۰۱۹- TopSUV۲۰۱۸

تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ قطعا خودرویی است که ویژگی‌های بسیاری دارد، مطمئن است و در زمان خود در بازار بهترین بوده است. مدتی قبل شایعه‌ای به گوش رسید که نسل جدیدی از کراس اور در راه است. بنا بر گفته‌ها، این نسخه جدید تنظیمات متفاوت بسیاری در انواع حوزه‌ها، فضای خارجی، داخلی و نیز موتور کارآمدتر و مصرف بنزین فراهم می‌آورد و شما می‌توانید بگویید این تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ کاربردهای هیبرید را برآورده می‌کند.

بازطراحی و تغییرات تویوتا سوپرا ۲۰۱۹

طبق گزارش‌ها، تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ تغییرات زیادی را در طرح‌بندی فضای خارجی تجربه می‌کند و این نسخه آخر ابعادی خواهد داشت که دارای وزن سبک بوده و اندکی فشرده‌تر است. مقیاس‌ها از لحاظ آیرودینامیک بسیار خوب هستند. چراغ‌های جلو نیز توسعه یافته و جذابتر می‌شوند. اطراف پشت خودرو، بدون تغییر می‌مانند، اندازه چرخ‌ها و زه‌ها نیز تغییر نمی‌کند. جستجوی برند جدید بسیار جالب است، برخی نیز گفته‌اند که از این نمای آینده‌نگرانه طرفداری می‌کنند.

فضای داخلی تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ نیز تغییرات زیادی نسبت به تصویر کنونی دارد، می‌توانیم مشاهده کنیم که داشبورد تا حدودی مدرن شده و نمایشگر لمسی LCD می‌تواند GPS را با وضوح بالا نشان دهد. سرعت‌سنج نیز نسبتا مدرن شده است. بخش نشستن با چرم واقعی پوشانده شده و باعث زیبایی و جذابیت آن شده است. همواره تعدادی رنگ متنوع برای انتخاب وجود دارد. ۵ سرنشین یا حتی ۶ تا ۷ نفر می‌توانند در فضای گسترده خودرو بنشینند. مکان استارت نیز بسیار بزرگ شده و اندازه آن برای انتقال وسایلی که برای گردش نیاز دارید کافی است. این خودرو می‌تواند راحتی و زیبایی را برای شما به ارمغان بیاورد.

مشخصات موتور تویوتا سوپرا ۲۰۱۹

برای انجام وظایف به عنوان یک خودروی چندمنظوره، این تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ به طور کلی با موتور بهتری نسبت به نوع قبلی کار می‌کند. اطلاعات واضحی درباره آن نداریم. اما احتمالا V۶ ۱.۵ M توسط این کراس اور در نسخه استاندارد با برخی فناوری‌های جدید در این خودرو به کار می‌رود. معتقدیم که این SUV می‌تواند توان بیشتری داشته باشد. ایجاد ضربات موشکی می‌تواند برای خیابان‌های شهری یا آفرود بسیار عالی باشد.

شایعاتی درباره نسخه دیزل ارایه شده با مصرف بنزین بیشتر و تولید توان بالاتر نیز شنیده می‌شود. عقیده بر آن است مدل هیبریدی نیز ارائه می‌شود.

تاریخ عرضه و MSRP تویوتا سوپرا ۲۰۱۹

قیمت و تاریخ عرضه تویوتا سوپرا ۲۰۱۹ مشخص نشده اما قطعا مشتریان مایل به دانستن آن هستند و قیمت نسخه قبلی در زمان نخستین عرضه را در نظر می‌گیرند. معتقدیم که قیمت کمتر از ۲۵۰۰۰ دلار نبوده و ممکن است تا پایان امسال یا اوایل سال بعد عرضه شود. فقط صبر می‌کنیم.