عراقی ها مسئولیت امنیتی استان نجف اشرف را برعهده گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ واگذاری مسئولیت ها از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی در استان نجف اشرف طی مراسمی و با حضور صدها نیروی ارتش و پلیس عراق در ورزشگاه شهر نجف برگزار شد و استان نجف اشرف سومین استان از مجموع 18 استان عراق است که مسئولیت کامل امنیتی آن به عراقی ها واگذار می شود.

"اسعد ابوکلل" استاندار شهر نجف در سخنان خود خطاب به نیروهای ارتش و پلیس عراق در مراسم یاد شده گفت: می خواهیم منطقه ما خالی از شبه نظامیان باشد و اجازه ندهیم که فردی غیر از نیروهای امنیتی محلی سلاح در دست داشته باشد.

ژنرال "وینسنت بروک" فرمانده نیروهای آمریکایی در استان نجف اشرف، این روز را روزی تاریخی و بزرگ برای عراق توصیف کرد و گفت: هم اکنون نیروهای ارتش و پلیس برعهده گرفتن کامل مسئولیت های امنیتی را برای گسترش امنیت و حاکمیت قانون آغاز می کنند.

وی افزود: این مسئولیت بزرگی برای عراقی ها است و در چارچوب دستاوردهای سیاسی دولت عراق قرار دارد و نیروهای ائتلاف همچنان آماده خواهند بود تا هرگونه کمکی را به نیروهای نظامی عراق در صورت نیاز ارائه دهند.