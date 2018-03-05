مدرسه بهترین زمینه برای فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از آثار برگزیده دانش آموزان در حوزه قاچاق کالا و ارز که صبح دوشنبه در کانون طه برگزارشد، اظهار کرد: هدف نهایی قاچاق کالا فلج کردن اقتصاد داخلی است که به دنبال آن وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها را در پی دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش در راستای آشنایی دانش آموزان با تولیدات داخلی و نهادینه ساختن فرهنگ مصرف کالای ایرانی، اقدام به برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و مهارت آموزی در حوزه اشتغال و تولید کرده است.

وطنی ادامه داد: سال گذشته طرح هر مهارت برای هر دانش آموز در استان اجرائی شد و امسال هم طرحی با عنوان ایران مهارت در حال اجرا است که هدف آن مهارت آموزی دانش آموزان در کنار تحصیل و تقویت فرهنگ کار تقویت است.

وی افزود: متناسب با ذوق دانش آموز شرایط را برای آنها فراهم می کنیم و این مساله به زودی از پیش دبستانی شروع خواهد شد.

وطنی ادامه داد: فرهنگ کار و تولید را در کشور مجود است ولی عمل به آن ضعیف است و باید تولید، ساخت و آشنایی با مهارت آموزی و شناخت کالاهای ایرانی و مسایل مربوط به فروش و تولید از سنین پائین آموزش داده شود تا آینده کالای ایرانی تضمین شود.

وطنی گفت: اگر آشنایی با کالای ایرانی از مدارس شروع شود، در سال‌های آینده این فرهنگ سازی برای دانش آموزان نهادینه خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در پایان از تشکیل کمیته فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا در استان خبر داد و گفت: ایجاد این کمیته در جهت ارتقاء فرهنگ مصرف کالای ایرانی بسیار موثر است.