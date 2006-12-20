انتخابات 24 آذر اخلاقی ترین انتخابات بود / هیچ گروهی نباید حمایت از دولت را در انحصار خود بداند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص انتخابات 24 آذر اظهار داشت: پیام انتخاب مردم این بود که به کسانی رای می دهند که اهل ستیزه وجنجال نیستند و اگر احساس کنند افرادی قصد دارند فضای کشور را دچار آشوب کنند از آنها فاصله می گیرند و هر کس این را درک نکند، قطعا منزوی خواهد شد.

وی در ادامه خطاب به خبرنگارانی که پرسید پیام این انتخابات برای حامیان دولت چه بود، گفت: ملت در این انتخابات حامیان دولت را برای خدمتگزاری برگزید واکنون نیز از افراد منتخب می خواهد همچنان حامی دولت باشند.

حداد عادل افزود: آقای چمران که در صدر منتخبان شورا قرار دارد و آقای شیبانی از حامیان دولت هستند و هیچ گروهی نباید حمایت از دولت را در انحصار خود بداند.

رئیس مجلس انتخابات 24 آذر را مهمترین حادثه سال 85 عنوان و خاطر نشان کرد: انتخابات اخیر با شکوه و با مشارکت حداکثری برگزار شد و پایه های نظام را استحکام بخشید و پیام امید و دلگرمی به دوستان ایران در دنیا و پیام نا امیدی به دشمنان این ملت داد.

وی افزود: در انتخابات اخیر همه سلایق موجود در کشور نامزد معرفی کردند و مردم نیز منتخبان خود را نیز بر اساس تنوع برگزیدند و ترکیب ده نفر اول نشان می دهد اتفاق طبیعی افتاده و عموم آنها از شهرت خوبی نزد مردم برخوردار هستند.

نماینده تهران در مجلس هفتم اضافه کرد این انتخابات از جهت برگزاری سه انتخابات گسترده به صورت همزمان و رایانه ای شدن شمارش آرای شورای شهر تهران که برای نخستین مرتبه انجام شد تازگی داشت و کار سنگینی بود که مشکلاتی را نیز بوجود آورد.

وی اضافه کرد که هیات های اجرایی و هیات های نظارت بحث های فراوانی درباره نحوه شمارش آرا انجام دادند و هیات نظارت که خود را نسبت به صیانت از آرای مردم مسئول می دانست اظهار داشت: از سلامت شمارش رایانه ای مطمئن شود که خوشبتخانه دقت نظر و پیگیری های این هیات ثابت کرد شمارش رایانه ای خالی از اشکال اساسی بود.

حداد عادل با تاکید بر اینکه بهتر بود تاخیری در زمان اعلام مرحله ای نتایج آرای شورای شهر رخ نمی داد در عین حال متذکر شد نگرانی در خصوص سلامت شمارش رایانه ای و دغدغه موجود در این زمینه کار را با تاخیر جزئی مواجه کرد اما اشکالات موردی از سلامت و درخشانی انتخابات نمی کاهد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا ترکیب متنوع شورای شهر آینده باعث ناکارآمدی آنان می شود گفت: اگر دوستان عضو شورا از گذشته درس عبرت بگیرند دچار اختلاف نخواهند شد و احتمال آنکه شورای سوم به سرنوشت شورای اول دچار شود اندک است.

این نماینده در عین حال از منتخبان ملت خواست قدر حضور حداکثری و آرای مردم در این عرصه را بدانند و خدمتگذاری به آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند.

خبرنگاری از حداد عادل در خصوص دیدار روز گذشته اصلاح طلبان با وی برای بررسی مسئله انتخابات سئوال کرد که وی پاسخ داد دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر بر انتخابات بر صیانت از آراء مردم اصرار دارد و هیچ احتمالی وجود ندارد که مسئولان برگزاری انتخابات در نظارت بر آن حتی یک رای را جابجا کنند و چنانچه ثابت کنند این اتفاق رخ داده، از حق مردم و نامزدها دفاع خواهند کرد.

وی افزود: اگر برخی معتقدند این انتخابات تیره و یا یکی از تیره ترین انتخابات کشورمان بوده بنده معتقدم که این انتخابات درخشان ترین انتخابات بوده است.

حداد عادل اضافه کرد: روز گذشته 15 نامزدهای اصلاح طلب برای شورای شهر تهران به همراه فراکسیون اقلیت مجلس با بنده دیدار کردند و سپس به دیدار رئیس هیات مرکزی نظارت رفتند که مجموع این نشست ها لازم و مفید و موفق بود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در این زمینه با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و پور محمدی وزیر کشور نشست مشترکی داشتید ،اظهار داشت: آقای خاتمی اندکی قبل از حضور نامزدهای اصلاح طلب در دفتر بنده تلفنی صحبت کردم و بعد از دیدار نیز آقای هاشمی رفسنجانی تماس گرفتند و نگرانی اصلاح طلبان را از روند اجرای انتخابات به این جانب منتقل کردند که بنده به آنها اطمینان دادم مجلس به وظیفه خود عمل می کند و ما نیز اصرار داریم انتخابات به سلامت برگزار شود.

وی افزود: در این گفتگو های تلفنی از آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی خواستم به رسانه هایی که اخبار آنها را انعکاس می دهند تذکر دهند که در انعکاس اخبار رعایت دقت و صحت را داشته باشند تا با ایجاد برخی شبهات که واقعیت ندارد فضای انتخابات مخدوش نشود.

حداد عادل : در عین حال برگزاری نشست مشترک با سید محمد خاتمی و مصطفی پور محمدی را تکذیب کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا صحت دارد شما در دیدار با اصلاح طلبان و مذاکرات تلفنی با رئیس جمهور سابق و رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام گفته اید اگر ثابت شود انتخابات فاقد سلامت بوده و هیات نظارت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده از ریاست مجلس استعفا می دهم ؟ که وی پاسخ داد: آنچه مورد تاکید بنده است برگزاری سلامت و آزاد انتخابات بوده است و چنانچه نتوانم این موضوع را پیگیری کنم دلیلی ندارد در این مسئولیت باقی بمانم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اگر گروههای مختلف اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و نیروهای مستقل و تخلفات انتخاباتی گزارش داده ونسبت به آرای جابجایی آرای صندوق مشخصی اعتراض کنند هیات نظارت بر اساس قانون به وظیفه خود عمل کرده و آن صندوق را مورد بازشماری قرار خواهد داد.

حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص میزان مشارکت عمومی در این انتخابات شورای شهر تهران وتعرفه های مصرف شده در این انتخابات سوال کرد که وی پاسخ داد: هنوز آمار تعرفه ها مشخص نشده ولی آمار مشارکت تا این لحظه بیش از یک میلیون و 500 هزار رای بوده که رقم نهایی پس از پایان شمارش آرا که به وعده وزیر کشور امشب پایان می یابد اعلام خواهد شد.

ادامه دارد.....