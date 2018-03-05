سید امیر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به صورت کلی جشنواره های تئاتر به منظور بیلان کاری سالانه برگزار می شوند و در اصل می توان گفت که این جشنواره ها، هدف هنرمندان نیستند. تئاتر، نباید مناسبتی و جشنواره ای باشد؛ البته برخی هنرمندان به دلیل مشکلات اقتصادی ناخواسته به این مناسبت ها تن می دهند.

موسوی افزود: تئاتر استان باید به شکل حرفه ای تجاری و یا صنعتی می شد، در آن صورت، چنین وضعیتی را در استان شاهد نبودیم. تا زمانی که همه فعالیت ها شعارگونه و شکل جشنواره ای به خود بگیرند، به جایی نخواهیم رسید. متاسفانه از نظر متولیان امیر نیز مقوله هنر اولویت ندارد و به همین دلیل برای این بخش بودجه کافی در نظر نمی گیرند.

وی همچنین یاداور شد: همه تولیدات تئاتر استان نباید به جشنواره ختم شود. متاسفانه بعد از جشنواره یعنی مرگ تئاتر و هیچ تولید با محتوایی تا جشنواره بعد دیده نمی شود. جشنواره تئاتر فجر نباید آمال و آرزوی هنرمندان باشد.

این مدرس تئاتر توضیح داد: تئاتر دیدن باید در سبد فرهنگی خانواده ها قرار بگیرد. خانواده ها باید فیلم نگاه کردن، خرید کتب و مجلات، دیدن نمایش و تئاتر را در سبد فرهنگی خود قرار دهند، اما مشکل اصلی خانواده های امروز بحث اقتصاد است که متاسفانه همین موضوع بسیاری خانواده ها را از مسائل فرهنگی دور نگه داشته است.

موسوی با اشاره به شورای نظارت بر تئاتر گفت: تیم شورای نظارت پیر است و با محافظه کاری بسیار در خصوص تولیدات تئاتر اظهار نظر و تصمیم گیری می کنند. در این هیئت باید جوان گرایی صورت گیرد.

وی همچنین گفت: ارتباط معناداری بین فضاهای فرهنگی شهر وجود ندارد. مراکز فرهنگی در مناطقی قرار دارند که در مسیر تردد نیستند. باید برای اصلاح این وضعیت مسئولان مدیریت فرهنگی چاره ای بیاندیشند.

موسوی افزود: ما در استان قومیت عرب را داریم که ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تئاتر عربی و تعامل با کشورهای همسایه است، اما عملا هیچ گاه این ظرفیت جدی گرفته نشده است.

مدرس و کارگردان تئاتر کودک توضیح داد: ما به عنوان نمایندگان ایران می توانیم با زبان عربی مسیر تعامل فرهنگی با بسیاری از کشورهای منطقه را ایجاد کنیم. این چنین فعالیت هایی یک ابزار قدرت مند برای معرفی خوزستان و ایران است.