به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که تاکنون حدود 80 درصد از مرحله فیلمبرداری را در تهران پشت سر گذاشته، زیر نظر سجادی مرحله تدوین همزمان را پشت سر می گذارد. همچنین سعید شهرام ساخت موسیقی فیلم را به تازگی آغاز کرده و مسعود بهنام صداگذاری فیلم را انجام خواهد داد.



این فیلم که در ژانر پلیسی قرار دارد، داستان سروان رضا شمیرانی است گه به همراه همکارانش در پی دستیگری افرادی هستند که با سرگروهی شخصی به نام امیر دلاوری دست به سرقت و کارهای خلاف دیگر می زنند. این گروه از افراد پلیس سعی می کنند ضمن جلوگیری از ادامه یافتن سرقت های مشابه، این خلافکاران را دستگیر کنند.



مسعود رایگان، مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، لاله اسکندری، فرهاد قائمیان، مریم کاویانی و ثریا قاسمی در "مخمصه" بازی می کنند. همچنین حسین ملکی مدیر فیلمبرداری، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، محسن ملکی طراح چهره پردازی و منوچهر شاهسواری تهیه کننده این فیلم هستند. این اثر ساخته مشترک ناجی هنر و موسسه آفتاب‌نگاران است.



فیلم های سینمایی "شوریده" و "تردست" از دیگر ساخته های سجادی هستند که هنوز مجال اکران نیافته اند. البته "تردست" با آنکه تولید سال 83 است و با داشتن مجوز اکران قرار بود سال گذشته به نمایش دربیاید، اما وضعیت اکران آن مشخص نیست.