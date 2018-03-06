به گزارش خبرنگار مهر، ۶ ماهه نخست سال آینده به واسطه برگزاری دیدارهای پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین و بعد از آن برگزاری بازی های آسیایی اندونزی، اهمیت زیادی برای فدراسیون بسکتبال دارد.

تیم ملی بسکتبال که فعلا با سه برد و یک باخت صدرنشین گروه چهارم رقابت های انتخابی جام جهانی است، در چارچوب پنجره سوم این رقابت ها ۸ تیرماه سال آینده به مصاف قطر می رود و ۱۱ تیرماه هم میزبان قزاقستان خواهد بود. بعد از این بازی ها ملی پوشان بسکتبال ایران باید مهیای حضور در بازی های آسیایی، دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود در این بازی ها و حتی ارتقای آن شوند.

به همین منظور مسئولان فدراسیون بسکتبال در حال طرح برنامه های ۶ ماهه برای نیمه نخست سال آینده هستند. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این برنامه در مورد آن توضیح داد.

* خبرگزاری مهر: نیمه نخست سال آینده برای بسکتبال به واسطه رویدادهای پیش رو، مهم و تعیین کننده خواهد بود. چه برنامه ای در این زمینه تدارک دیده اید؟

- رامین طباطبایی: پنجره سوم مسابقات انتخابی و بازی های آسیایی است رویدادهایی است که باید در ۶ ماهه اول سال پیش رو، در آنها شرکت کنیم. طبیعی است به دنبال کسب پیروزی در هر دو دیدار پنجره سوم هستیم و در بازی های آسیایی هم روی مدال آوری متمرکز هستیم. بنابراین برنامه ای ۶ ماهه خواهیم داشت و در قالب آن آماده سازی برای حضور در این دیدارها را پیش بینی می کنیم. برای این برنامه، طرح های ابتدایی داده شده و درحال جمع بندی های نهایی هستیم.

* در این برنامه چه پیش بینی هایی برای آماده سازی تیم ملی بسکتبال شده است؟

- تیم ملی بسکتبال علاوه بر تمرینات و اردوهای داخلی، دو اعزام برون مرزی هم خواهد داشت. در واقع این دو اعزام قطعی است اما اینکه دقیقا چه زمانی و به کجا باشد؟، هنوز نهایی نشده است.

* پیش بینی های اولیه برای این اعزام های برون مرزی چیست؟

- احتمالا بر اساس دعوت نامه های دریافتی، تصمیم نهایی در این زمینه را می گیریم. به طور مثال اطلس اسپورت و ویلیام جونز تورنمنت هایی هستند که هر سال به میزبانی چین و چین تایپه برگزار می شوند و ایران هم همیشه در این رقابت ها حضور داشته است. احتمال اینکه اعزام های برون مرزی برای آماده سازی بهتر تیم ملی به این تورنمنت ها باشد، بعید نیست اما در نهایت همفکری اعضای کادر فنی یعنی آقایان شاهین طبع و کوهیان با مدیر تیم های ملی (قاسمی) تعیین کننده خواهد بود. تلاش ما این است که بهترین اعزام ها را داشته باشیم.

* احتمال دارد به غیر از این دو اعزام برون مرزی و اردوهای داخلی، برنامه دیگری هم به برنامه های آماده سازی تیم ملی اضافه شود؟

- حضور تیم ملی بسکتبال در دو تورنمنت بین المللی که قطعی است. احتمال اینکه تورنمنت سومی هم اضافه شود، وجود دارد. این تورنمنت احتمالا به میزبانی ایران خواهد بود.

* توضیح بیشتری می دهید؟ تورنمنت به صورت بین المللی برگزار می شود؟

- بله؛ در نظر داریم در صورت امکان میزبان تورنمنت بین المللی باشیم. البته این یک برنامه اولیه است که هنوز نهایی نشده است اما در چارچوب برنامه های کلی فدراسیون قرار گرفته است. می خواهیم با دعوت از چند کشور برگزارکننده یک تورنمنت بین المللی باشیم.

* چه زمانی را برای این تورنمنت پیش بینی کرده اید؟

- دو اعزام برون مرزی تیم ملی بسکتبال پیش از پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی خواهد بود. در نظر داریم برگزاری تورنمنت بین المللی را برای حد فاصل این رقابت ها (انتخابی جام جهانی) تا بازی های آسیایی لحاظ کنیم. یعنی بیشتر با هدف آماده سازی حضور در بازی های آسیایی این تورنمنت را برگزار می کنیم.

* در مورد دعوت از تیم ها به این تورنمنت چه برنامه ای دارید؟ رایزنی شده است؟

- البته برگزاری تورنمنت منوط به خیلی عوامل از جمله تامین هزینه های لازم است. در هر صورت این برنامه ای است که اجرای آن را دنبال می کنیم. به طور حتم از تیم هایی هم دعوت می کنیم که دیدار با آنها، نتیجه ای برای بسکتبال ایران داشته باشد. در صورت قطعی شدن برنامه بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

* از برنامه های کلی برای چگونگی آماده سازی تیم ملی بسکتبال صحبت کردید اما اشاره ای نداشتید به اینکه اصلا اردوی تیم ملی از چه زمانی آغاز می شود؟

- با توجه به رویدادهای پیش رو و اهمیت نتیجه گیری در آنها، احتمالا از نیمه فروردین ماه اردوی تیم ملی بسکتبال را آغاز می کنیم.

* اردوها و دیدارهای اخیر تیم ملی بسکتبال با بازگشت صمد نیکخواه بهرامی همراه بود. امکان دارد که دور جدید تمرینات تیم ملی در سال آینده بازهم با حضور چهره های جدیدی از بازیکنان همراه باشد؟ مثلا بازیکنانی که پیش از این هم در تیم ملی بودند؟

- تیم ملی بسکتبال جای بهترین هاست. هر بازیکنی که آمادگی لازم را داشته باشد، قطعا به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد. این کار هم مشخصا با نظر سرمربی تیم ملی و دیگر اعضای کادر فنی انجام خواهد شد. سعی ما این است که از تمام ظرفیت ممکن در ترکیب تیم ملی استفاده کنیم. به هر حال شاید برخی بازیکنان از ترکیب قبلی حذف شوند و برخی هم اضافه شوند. در کل همه چیز به نظر سرمربی تیم ملی بستگی دارد. هیچ محدودیتی برای تشکیل ترکیب اردونشینان و ملی پوشان نیست.

* به غیر از برنامه هایی که به آن اشاره کردید، چه برنامه دیگری برای سال آینده دارید؟

- خیلی شدید به دنبال تقویت بسکتبال سه به سه هستیم تا بتوانیم سهمیه المپیک توکیو را بگیریم. بر این اساس باید در بُعد قهرمانی و همگانی باید به این بخش بپردازیم و این برنامه خاص ما برای سال آینده است. بر این اساس استعدادیابی و نظام آموزشی هم باید مورد توجه قرار بگیرد.