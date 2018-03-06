به گزارش خبرنگار مهر، «نعمت‌الله امام‌زاده»، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که آن را برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، با اشاره به برنامه‌های به اجرا درآمده در این کشور برای جذب گردشگران خارجی، ابراز امیدواری کرده تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان در این کشور به بیشتر از ۱ میلیون نفر برسد.

متن این یادداشت در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:

توریسم در تشکّل و پیشرفت تمدّن جهانی، همانند تمدّن‌های بومی، از قدیم نقش بزرگی داشته است. انسان در طول تحوّلات اجتماعی به درک عالم اطراف و کشف سرزمین‌های نو برای رشد تجارت، فتح و کارکرد زمین‌های نو، کشف منابع و دسترسی به راه‌های ارتباطی شوق و رغبت زیاد داشت. در اکثر انسان‌ها تمایل دیدن کشورها و آشنایی با زندگی و آداب و رسوم و آیین مردمان دیگر وجود دارد. همه این عوامل سبب ظهور شکل‌های گوناگون سیاحت و پیشرفت آن شد.

امروز رشته توریسم به عنوان یکی از منابع مهمّ درآمد اقتصاد و وسیله معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورها شده است. طبق آمارهای سازمان ‌جهانی جهانگردی در ۱۰ سال اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای در حجم توریسم بین‌المللی صورت گرفته و بیشتر کشورهای جهان، با بهره‌برداری مفید و کارساز از جهانگردی، به رشد و پیشرفت روزافزون آن توجّه ویژه‌ای مبذل می‌کنند. در این راستا طبیعی است، که تاجیکستان نیز استثنا نیست.

از روزهای نخست کسب استقلال دولتی تاجیکستان، حمایت‌های پیوسته امامعلی رحمان، بنیانگذار وحدت ملّی و رئیس جمهوری تاجیکستان به رشد قابل توجه سیّاحان از کشور کمک کرد. نامگذاری سال ۲۰۱۸ به عنوان سال رشد سیّاحی و هنرهای مردمی از سوی رئیس جمهوری، اقدامی قابل تحسین و نشان دهنده دغوغه وی برای ارتقا جایگاه تاجیکستان در این زمینه است.

با تلاش‌های رئیس جمهوری، تاجیکستان از سال ۲۰۰۷ عضو کامل حقوق سازمان جهانی جهانگردی شد که این مسئله برای ورود جهانگردی کشور به بازار جهانی توریسم، بسیار موثر بود.

با توجه به وجود ذخایر بزرگ توریسم در تاجیکستان و اهمیت رشد این عرصه مهم برای کشور در سال گذشته با ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد سیّاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس شد.

یقیناً متعاقب این تصمیم، خدمات فرودگاهی، هتل، آسایشگاه‌ها، آثار تاریخی و دیگر زیرساخت‌های مربوط به توریسم با استانداردهای روز منطبق خواهند شد. در این مدّت چندین اثر تاریخی، از جمله قلعه تاریخی «هولبوک»، «تختِ سنگین»، «سَرَزم»، «قلعه حصار» و باغ ملّی محیط زیست پامیر در شهر خاروغ در فهرست سازمان یونسکو ثبت شده‌اند که این نیز باعث افزایش تعداد جهانگردان در این مکان‌ها می‌شود.

رشته توریسم در تاجیکستان مرحله به مرحله به یکی از بخش‌های درآمدزای اقتصاد ملّی تبدیل شده و برای جلب سرمایه، کاهش سطح فقر و غنی کردن بودجه مملکت، موثر خواهد بود.

بر پایه پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، چندین امتیاز مالیاتی و گمرکی، از جمله معافیت شرکت‌های تازه تاسیس جهانگردی از پرداخت مالیات در طول پنج سال ابتدای فعالیت، معافیت واردات تجهیزات و مواد ساختمانی جهت ساخت مجموعه‌ها و مجتمع‌های جهانگردی، از جمله هتل، تفریحگاه و مراکز درمانی و جهانگردی و...، کاهش ۵۰ درصدی عوارض گمرکی جهت واردات اتومبیل، به رشد توریسم کمک فراوان خواهند کرد.

یقیناً رشد توریسم در هر کشور بدون وجود مقررات حقوقی و قانونی امکانپذیر نیست؛ پس از کسب استقلال در جمهوری تاجیکستان، مجموعه اسناد و مقررات حقوقی به تصویب رسید که به رشد توریسم در مملکت مساعدت می‌کنند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره صدور مجوز به برخی انواع فعالیت، برنامه دولت برای رشد توریسم در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۹، تصمیم دولت برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش توریسم، تصمیم دولت درباره هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در بخش توریسم و غیره، بخشی از مصادیق آن است.

در حال حاضر برای شهروندان بیش از ۸۰ کشور جهان نظام آسان تهیه روادید جمهوری تاجیکستان اجرایی شده است. نتیجه این تدبیر سازنده، این بوده که تعداد جهانگردان در سه سال اخیر به طور منظم افزایش داشته و به رقم ۴۱۴ هزار نفر رسیده است.

در قانون رشد توریسم برای سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۹ بر فراهم کردن فضای مساعد حقوقی، انتخاب روش‌های موثر و تقویت رشته جهانگردی تاکید شده است که بر مبنای آن باید تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان به بیشتر از ۱ میلیون نفر برسد.

در تاجیکستان امروز فضای سالم امنیتی وجود دارد و اعلام شهر دوشنبه به عنوان «بی خطرترین شهر دنیا» گواه آن است که در تاجیکستان، زمینه جذب توریست وجود دارد.

تاجیکستان سرزمین مردم صاحب معرفت و مهمان‌نواز و میوه‌های شهدبار بوده و از لحاظ اقلیم، آب و هوا، مناظر طبیعی، کوه‌های آسمانخراش، یخچال‌های عظیم، آب‌های شفابخش، دریاچه و چشمه‌های مصفّا، حیوانات و نباتات و آداب و رسوم و ...، خود بهترین سیاحت به شمار می‌روند و هر گوشه تاجیکستان با طبیعت و ویژگی‌های خود، متفاوت و بی‌نظیر است.

یقین دارم با پیگیری و اجرای نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت تاجیکستان و سعی و تلاش وافر، در سال‌های پیش رو به کشوری مهمّ در حوزه جهانگردی در منطقه تبدل خواهد شد. به این ترتیب اعلام سال ۲۰۱۸ به عنوان سال رشد جهانگردی و هنرهای مردمی بدون ‌شک، مساعدت مؤثر خواهد داشت. آغوش تاجیکستان برای همه جهانگردان دنیا باز است. این سرزمین بهشت دنیاست و خانه هر تاجیک، خانه شماست.