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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

/ بر اساس پیش بینی بزرگترین مرکز تحقیقات و ارزیابی فناوری اطلاعات جهان /

ویندوز ویستا آخرین تیر ترکش مایکروسافت است

ویندوز ویستا آخرین تیر ترکش مایکروسافت است

بزرگترین مرکز تحقیقات و ارزیابی فناوری اطلاعات جهان پیش بینی کرد که ویندوز ویستا، آخرین سری از ویندوزهای مایکروسافت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، Gartner, Inc با ارزیابی بازار فناوری IT در سال 2007 اعلام کرد که مایکروسافت دیگر نسخه جدیدی از ویندوز نخواهد داشت و ویندوز ویستا آخرین سری از این ویندوزها به شمار می آید.

این شرکت هم چنین اعلام کرد: نسل بعدی محیط های رایانه ای قیاسی تر خواهند بود.

بر اساس پیش بینی این شرکت تحقیقاتی، در آینده نزدیک دوران آرایش یکپارچه نرم افزاری به پایان خواهد رسید.

بر اساس گزارش news در حالی که ویستا از ژانویه 2007 روانه بازار خواهد شد، مایکروسافت در ایام کریسمس هیچ سودی از جانب تولید آن نخواهد برد. این درحالی است که انتقادات زیادی در خصوص تاخیر به بازار آمدن این ویندوز صورت گرفته است.

کد مطلب 424394

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